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Россия потеряла за сутки еще 750 военных. Генштаб обновил данные о боевых потерях врага

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Минус 47 единиц тяжёлой техники

Россия потеряла за сутки еще 750 военных. Генштаб обновил данные о боевых потерях врага

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб ВСУ обновил потери российской армии в войне с Украиной. В статистику вошли сутки 20 марта 2024 года. За её время было ликвидировано около 750 окупантов.

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Также было уничтожено более ста единиц боевой техники армии рф.

Общие потери врага с 24.02.22 по 21.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 433840 (+750) человек,
  • танков ‒ 6832 (+4) ед.
  • боевых бронированных машин ‒ 13074 (+16) ед.
  • артиллерийских систем – 10740 (+26) ед.
  • РСЗО – 1018 (+1) ед.
  • средств ПВО ‒ 721 (+0) ед.
  • самолетов – 347 (+0) ед.
  • вертолетов – 325 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8365 (+10),
  • крылатых ракет ‒ 1922 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед.
  • подводных лодок – 1 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14242 (+44) ед.
  • специальной техники – 1741 (+3)
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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