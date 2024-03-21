Россия потеряла за сутки еще 750 военных. Генштаб обновил данные о боевых потерях врага

Генеральный штаб ВСУ обновил потери российской армии в войне с Украиной. В статистику вошли сутки 20 марта 2024 года. За её время было ликвидировано около 750 окупантов.

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Также было уничтожено более ста единиц боевой техники армии рф.

Общие потери врага с 24.02.22 по 21.03.24 ориентировочно составили: