Россия потеряла за сутки еще 750 военных. Генштаб обновил данные о боевых потерях врага
Минус 47 единиц тяжёлой техники
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб ВСУ обновил потери российской армии в войне с Украиной. В статистику вошли сутки 20 марта 2024 года. За её время было ликвидировано около 750 окупантов.
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Также было уничтожено более ста единиц боевой техники армии рф.
Общие потери врага с 24.02.22 по 21.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 433840 (+750) человек,
- танков ‒ 6832 (+4) ед.
- боевых бронированных машин ‒ 13074 (+16) ед.
- артиллерийских систем – 10740 (+26) ед.
- РСЗО – 1018 (+1) ед.
- средств ПВО ‒ 721 (+0) ед.
- самолетов – 347 (+0) ед.
- вертолетов – 325 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8365 (+10),
- крылатых ракет ‒ 1922 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед.
- подводных лодок – 1 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн - 14242 (+44) ед.
- специальной техники – 1741 (+3)
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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