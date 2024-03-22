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Почти 200 единиц боевой техники. Генштаб подытожил потери армии РФ в войне

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ВСУ продолжают стабильно и качественно выполнять свою работу

Почти 200 единиц боевой техники. Генштаб подытожил потери армии РФ в войне

Zelenskiy Official

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях российской армии с 24.02.22 по 28.02.24.

Всего с начала полномасштабного вторжения наши защитники ликвидировали уже 434 тысяч окупантов.

Также за прошедшие сутки было уничтожено около 200 единиц техники и вооружения.

Потери окупантов в боевой технике:

  • танков - 6840 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 13111 (+37) ед,
  • артиллерийских систем - 10775 (+35) ед,
  • РСЗО - 1018 (+0) ед,
  • средства ПВО - 723 (+2) ед,
  • самолетов - 347 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8388 (+23) ед,
  • крылатые ракеты - 1953 (+31) ед,
  • корабли/катера - 26 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14287 (+45) ед,
  • специальная техника – 1749 (+8) ед.
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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