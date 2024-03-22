Почти 200 единиц боевой техники. Генштаб подытожил потери армии РФ в войне

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях российской армии с 24.02.22 по 28.02.24.

Всего с начала полномасштабного вторжения наши защитники ликвидировали уже 434 тысяч окупантов.

Также за прошедшие сутки было уничтожено около 200 единиц техники и вооружения.

Потери окупантов в боевой технике: