Почти 200 единиц боевой техники. Генштаб подытожил потери армии РФ в войне
ВСУ продолжают стабильно и качественно выполнять свою работу
Zelenskiy Official
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях российской армии с 24.02.22 по 28.02.24.
Всего с начала полномасштабного вторжения наши защитники ликвидировали уже 434 тысяч окупантов.
Также за прошедшие сутки было уничтожено около 200 единиц техники и вооружения.
Потери окупантов в боевой технике:
- танков - 6840 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 13111 (+37) ед,
- артиллерийских систем - 10775 (+35) ед,
- РСЗО - 1018 (+0) ед,
- средства ПВО - 723 (+2) ед,
- самолетов - 347 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8388 (+23) ед,
- крылатые ракеты - 1953 (+31) ед,
- корабли/катера - 26 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 14287 (+45) ед,
- специальная техника – 1749 (+8) ед.
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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