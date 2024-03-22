Financial Times: США призывают Украину прекратить атаки на российские НПЗ

США призвали Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России, предупреждая, что ушибы беспилотников могут повысить мировые цены на нефть и спровоцировать месть.

Об этом пишет Financial Times.

"Неоднократные предупреждения из Вашингтона были переданы чиновникам Службы государственной безопасности Украины, СБУ и ее управлению военной разведки, известного как ГУР", - говорится в сообщении.

По данным источников, Белый дом все больше разочарован "наглыми" атаками украинских беспилотников, поразивших нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, депо и хранилища по всей западной России, нанеся ущерб ее нефтедобывающим мощностям.

Россия остается одним из крупнейших в мире экспортеров энергоносителей, несмотря на западные санкции в отношении ее нефтегазового сектора. Цены на нефть в этом году выросли примерно на 15% до 85 долларов за баррель, что привело к росту цен на топливо как раз в тот момент, когда президент США Джо Байден начинает свою кампанию по переизбранию.

"Мы не поощряем и не допускаем атак внутри России", – заявил представитель Совета национальной безопасности США.

Ранее издание The Insider подсчитало, что в 2024 году произошло 15 атак беспилотников на 13 нефтеперерабатывающих заводов в девяти регионах РФ. Из них значительные повреждения получили восемь объектов.