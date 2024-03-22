Financial Times: США призывают Украину прекратить атаки на российские НПЗ
Всему виной ситуация на мировом нефтерынке
ТСН
США призвали Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России, предупреждая, что ушибы беспилотников могут повысить мировые цены на нефть и спровоцировать месть.
Об этом пишет
"Неоднократные предупреждения из Вашингтона были переданы чиновникам Службы государственной безопасности Украины, СБУ и ее управлению военной разведки, известного как ГУР", - говорится в сообщении.
По данным источников, Белый дом все больше разочарован "наглыми" атаками украинских беспилотников, поразивших нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, депо и хранилища по всей западной России, нанеся ущерб ее нефтедобывающим мощностям.
Россия остается одним из крупнейших в мире экспортеров энергоносителей, несмотря на западные санкции в отношении ее нефтегазового сектора. Цены на нефть в этом году выросли примерно на 15% до 85 долларов за баррель, что привело к росту цен на топливо как раз в тот момент, когда президент США Джо Байден начинает свою кампанию по переизбранию.
"Мы не поощряем и не допускаем атак внутри России", – заявил представитель Совета национальной безопасности США.
Ранее издание The Insider подсчитало, что в 2024 году произошло 15 атак беспилотников на 13 нефтеперерабатывающих заводов в девяти регионах РФ. Из них значительные повреждения получили восемь объектов.
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