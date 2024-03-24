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Тренер сборной Исландии: Я сочувствую пострадавшим украинцам. Моя дочь приняла беженцев из Украины в своем доме

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Считает это ужасом

Тренер сборной Исландии: Я сочувствую пострадавшим украинцам. Моя дочь приняла беженцев из Украины в своем доме

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Исландии норвежец Оге Гарейде рассказал о своем отношении к войне России против Украины.

“Я сочувствую украинцам, которые очень пострадали. Моя дочь приняла беженцев из Украины в своем доме.

Мне жаль, что они вынуждены были бежать из своей страны из-за нападения другой нации. Ужасно, что такое происходит в современном обществе”, - сказал Гарейде.

Украина и Исландия встретятся 26 марта во Вроцлаве. Это будет решающий матч за право играть на чемпионате Европы-2024.

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Украина Исландия война с россией
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Источник:
Mbi.is
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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download1 (huyersk)
24.03.2024 в 13:54
Оге Герейдо не простак, знається на речах світової політики..Норвегія браво, захоплююсь цією країною, як і рештою скандинавії.
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Комментарии 2
download1 (huyersk)
24.03.2024 в 13:54
Оге Герейдо не простак, знається на речах світової політики..Норвегія браво, захоплююсь цією країною, як і рештою скандинавії.
Ответить
0
0
Romerik (YNWA)
24.03.2024 в 13:16
Який контраст зразу з боснійцем. Браво
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