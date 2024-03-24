Тренер сборной Исландии: Я сочувствую пострадавшим украинцам. Моя дочь приняла беженцев из Украины в своем доме
Считает это ужасом
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Исландии норвежец Оге Гарейде рассказал о своем отношении к войне России против Украины.
“Я сочувствую украинцам, которые очень пострадали. Моя дочь приняла беженцев из Украины в своем доме.
Мне жаль, что они вынуждены были бежать из своей страны из-за нападения другой нации. Ужасно, что такое происходит в современном обществе”, - сказал Гарейде.
Украина и Исландия встретятся 26 марта во Вроцлаве. Это будет решающий матч за право играть на чемпионате Европы-2024.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Mbi.is
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
24.03.2024 в 13:54
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Сабаленко послала на три буквы рефери во время матча против Калининой. Видео
- Исторический успех. Калинина сенсационно победила Сабаленко в третьем круге Майами
- Победа юношеской сборной Украины, первый гостевой триумф Миная и 55 миллионов за Судакова. Главные новости за 23-е марта
- Украина вышла в финал отбора на Евро, новый контракт Лунина и тюрьма для Робиньо. Главные новости за 21 марта
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 2