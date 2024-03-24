Тренер сборной Исландии: Я сочувствую пострадавшим украинцам. Моя дочь приняла беженцев из Украины в своем доме

Главный тренер сборной Исландии норвежец Оге Гарейде рассказал о своем отношении к войне России против Украины.

“Я сочувствую украинцам, которые очень пострадали. Моя дочь приняла беженцев из Украины в своем доме. Мне жаль, что они вынуждены были бежать из своей страны из-за нападения другой нации. Ужасно, что такое происходит в современном обществе”, - сказал Гарейде.

Украина и Исландия встретятся 26 марта во Вроцлаве. Это будет решающий матч за право играть на чемпионате Европы-2024.