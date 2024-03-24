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Вернидуб и Кравченко прокомментировали спарринг Кривбасса и Александрии

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Завершился разгромом

Вернидуб и Кравченко прокомментировали спарринг Кривбасса и Александрии

Фото: ФК Олександрія / Автор невідомий

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Вчера, 23-го марта, в Кривом Роге "Кривбасс" и "Александрия" сыграли контрольный матч. Встреча завершилась в пользу хозяев со счетом 5:2.

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб высоко оценил соперника.

Неплохой спарринг. Тем более, что сейчас "Александрия" показывает хорошие результаты. Мы понимали, что эта команда на ходу, играет в неплохой, специфический футбол.

Сыграли 4 тайма по 30 минут. Завтра ребята немножко отдохнут, через тренировки. И с понедельника работаем, без выходных, потому что в субботу уже играл с "Вересом" в Ровно.

Наставник "Александрии" Сергей Кравченко назвал главные задачи спарринга.

Это была важная для нас игра в физическом плане. Надо было выполнить беговую работу, физическую нагрузку. Много игроков не было: 6 поехало в олимпийскую сборную, 1 - в U19. Первые 60 минут были равны, а следующие - уже задействовали много молодежи. Но ничего страшного. Это опыт для них. Мы довольны спаррингом.

Завтра восстановление, послезавтра - выходной. И готовимся к "Минаю".

Следующий матч "Кривбасс" сыграет в субботу, 30-го марта, против "Вереса". "Александрия" на день позже проведет игру с "Минаем". Данные поединки пройдут в рамках 22-го тура УПЛ.

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Сергей Кравченко Виталий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) ФК Александрия
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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Виктор Иванчук
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