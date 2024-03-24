Вернидуб и Кравченко прокомментировали спарринг Кривбасса и Александрии
Завершился разгромом
Фото: ФК Олександрія / Автор невідомий
Вчера, 23-го марта, в Кривом Роге "Кривбасс" и "Александрия" сыграли контрольный матч. Встреча завершилась в пользу хозяев со счетом 5:2.
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб высоко оценил соперника.
Неплохой спарринг. Тем более, что сейчас "Александрия" показывает хорошие результаты. Мы понимали, что эта команда на ходу, играет в неплохой, специфический футбол.
Сыграли 4 тайма по 30 минут. Завтра ребята немножко отдохнут, через тренировки. И с понедельника работаем, без выходных, потому что в субботу уже играл с "Вересом" в Ровно.
Наставник "Александрии" Сергей Кравченко назвал главные задачи спарринга.
Это была важная для нас игра в физическом плане. Надо было выполнить беговую работу, физическую нагрузку. Много игроков не было: 6 поехало в олимпийскую сборную, 1 - в U19. Первые 60 минут были равны, а следующие - уже задействовали много молодежи. Но ничего страшного. Это опыт для них. Мы довольны спаррингом.
Завтра восстановление, послезавтра - выходной. И готовимся к "Минаю".
Следующий матч "Кривбасс" сыграет в субботу, 30-го марта, против "Вереса". "Александрия" на день позже проведет игру с "Минаем". Данные поединки пройдут в рамках 22-го тура УПЛ.
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