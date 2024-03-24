Вернидуб и Кравченко прокомментировали спарринг Кривбасса и Александрии

Вчера, 23-го марта, в Кривом Роге "Кривбасс" и "Александрия" сыграли контрольный матч. Встреча завершилась в пользу хозяев со счетом 5:2.

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб высоко оценил соперника.

Неплохой спарринг. Тем более, что сейчас "Александрия" показывает хорошие результаты. Мы понимали, что эта команда на ходу, играет в неплохой, специфический футбол.

Сыграли 4 тайма по 30 минут. Завтра ребята немножко отдохнут, через тренировки. И с понедельника работаем, без выходных, потому что в субботу уже играл с "Вересом" в Ровно.