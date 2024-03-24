"Это уже в хоккей начнем переходить", - Вирт оценил возможные нововведения в футболе

Тренер, а сейчас эксперт УПЛ ТВ, Юрий Вирт в разговоре с журналистом NV оценил предлагаемые нововведения в футболе. В частности, поговорили о синей карточке, чистом времени и игре без ничьих.

- О синей карточке говорят уже давно. Удаление на 10 минут. Это как-то нужно современному футболу или идея не слишком хорошая?

- Очень трудный вопрос, честно говоря. Здесь надо видеть, как оно будет происходить. Все новое - надо испытать. Я не думаю, что там что-то существенное изменит в игре. Это же не хоккей. Хотя, если за агрессию к арбитру будут удалять на 10 минут, то, возможно, не будут к судьям лезть футболисты. Потому что сейчас только желтой наказывают за подобное. Такое нововведение имеет право на жизнь. О ВАР было много дискуссий в свое время. Говорили, что будет теряться динамика игры. Но видим, что сейчас это помогает и оправдывает такой риск. Если уже немного побудут эти правила, тогда и увидим можно ли их внедрять в широкую общественность.

- Еще одно из возможных изменений - офсайды. Игрок будет находиться в положении вне игры только в том случае, если все его тело впереди последнего защитника. Это добавит динамики игре?

- Ну это неплохо. Преимущество будет у атакующих игроков. Мне кажется, так будет лучше. Потому что станет больше атак. Не будет уже на грани офсайда. Здесь надо будет привыкать командам, которые защищаются. Но идея хорошая - мне нравится. Будет больше остроты. Не будут рассматривать был ли минимально корпус завален или не был. К каждому правилу можно привыкнуть. Пройдет время и будет нормально. Это сейчас как-то кажется странно. Но привыкнут.

- Чистое время. Очередная вероятная смена в футболе.

- Да нет, это уже в хоккей начнем переходить. Есть нормальное количество минут. Это правило вообще странное. 90 - минут идеально. К этому уже привыкли. Иначе матчи будут проходить очень долго, я думаю. Ну представьте себе, чистое время. Футболисты не будут спешить, арбитры не будут подгонять. Какой-то стандарт, все спокойно ходят, потому что есть чистое время. Этот процесс будет затянут. Поэтому здесь очень спорно.

- Ну и теперь будут еще четче высчитывать секунды, когда мяч в игре и его забрал в руки вратарь. Раньше к этому относились более снисходительно. Здесь также о динамике.

- В принципе, правильно. Там есть шесть секунд и все. Надо арбитрам больше обращать внимание на это и не давать вратарям передерживать мяч в руках. Если рефери будут относиться к тому серьезно, то и голкиперы будут быстрее отдавать мяч. Это же даже не нововведение, а просто забытое старое. Надо напомнить и начать отсчитывать эти шесть секунд.

- Игра без ничьих. Обязательно в матче должен быть победитель. То есть возможно дополнительное время и серии пенальти. Как в хоккее, примерно.

- Это американцы придумают? Пенальти, а дальше что? Буллиты? Да нет. Кто это выдумывает, где эти правила есть? Футболисты и так говорят, что у них много игр, а тут сверху еще будет нагрузка. Это вообще нет. Для чего это? Сколько лет играли и ничьи были, а сейчас их не будет? Это уже в хоккей переходим. Я это полностью не поддерживаю.