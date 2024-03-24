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Наумец - о поражении Миная: Мяч не летел в ворота. Не хватило немного фарта

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Наумец - о поражении Миная: Мяч не летел в ворота. Не хватило немного фарта

Скриншот: канал ЛНЗ на YouTube

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Полузащитник "ЛНЗ" прокомментировал поражение команды в перенесенном матче 17-го тура УПЛ с "Минаем" (1:2).

Знали, что это очень боевая команда, что они сидят в низком блоке. Старались как можно больше атаковать, создавать моменты. Но когда ты не забиваешь, закон футбол таков, что забивают тебе.

Мяч не летел в ворота. Не хватило немного фарта.

Фактора недооценки не было. Мы знали, что на "Минай" ничего не давит, они выйдут и будут играть за свое имя. Считаю, что нам не хватило.

"ЛНЗ" остался на 8-м месте в таблице УПЛ. Следующую игру команда проведет 1-го апреля против "Руха".

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ЛНЗ (Черкассы) Владислав Наумец
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Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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