Наумец - о поражении Миная: Мяч не летел в ворота. Не хватило немного фарта
Без очков с атусайдером
Скриншот: канал ЛНЗ на YouTube
Полузащитник "ЛНЗ" прокомментировал поражение команды в перенесенном матче 17-го тура УПЛ с "Минаем" (1:2).
Знали, что это очень боевая команда, что они сидят в низком блоке. Старались как можно больше атаковать, создавать моменты. Но когда ты не забиваешь, закон футбол таков, что забивают тебе.
Мяч не летел в ворота. Не хватило немного фарта.
Фактора недооценки не было. Мы знали, что на "Минай" ничего не давит, они выйдут и будут играть за свое имя. Считаю, что нам не хватило.
"ЛНЗ" остался на 8-м месте в таблице УПЛ. Следующую игру команда проведет 1-го апреля против "Руха".
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Источник:ЛНЗ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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