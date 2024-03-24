КМ. Колос - Лесное 4:0. Заполнили паузу в чемпионате спаррингом с аматорами

Сегодня, 24-го марта, "Колос" сыграл контрольный матч с клубом "Лесное". Соперник ковалевцев выступает в Высшей лиге чемпионата Киевщины.

В конце первого тайма Павел Ориховский реализовал пенальти, который арбитр назначил за игру рукой защитника. Еще 3 гола были забиты во втором тайме. Сначала в девятку попал Владислав Велетень, затем Денис Безбородько замкнул прострел Велетня с фланга, а позже Диего использовал передачу Антона Салабая.

Контрольный матч. 24.03.2024

"Колос" - "Лесное" 4:0

Голы: Ореховский (пен), Великан, Безбородько, Диего