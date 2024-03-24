  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. КМ. Колос - Лесное 4:0. Заполнили паузу в чемпионате спаррингом с аматорами
В тренде

КМ. Колос - Лесное 4:0. Заполнили паузу в чемпионате спаррингом с аматорами

Общие новости

Кто забивал?

КМ. Колос - Лесное 4:0. Заполнили паузу в чемпионате спаррингом с аматорами

Фото: Колос

Новина українською

Сегодня, 24-го марта, "Колос" сыграл контрольный матч с клубом "Лесное". Соперник ковалевцев выступает в Высшей лиге чемпионата Киевщины.

В конце первого тайма Павел Ориховский реализовал пенальти, который арбитр назначил за игру рукой защитника. Еще 3 гола были забиты во втором тайме. Сначала в девятку попал Владислав Велетень, затем Денис Безбородько замкнул прострел Велетня с фланга, а позже Диего использовал передачу Антона Салабая.

Контрольный матч. 24.03.2024

"Колос" - "Лесное" 4:0

Голы: Ореховский (пен), Великан, Безбородько, Диего

По теме
yellow-arrow
Крупнейшая российская атака на энергосистему Украины. Гендиректор YASNO оценил повреждения после атаки России
yellow-arrow
Когут: Тот международный опыт, которым мы обогатились в Германии, обязательно пригодится
yellow-arrow
"В Нидерландах мы этого не делаем", - тренер Шахтера ван дер Гоув - о необычных поздравлениях с днем рождения в Украине
Контрольные матчи товарищеские матчи Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Колос
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости