КМ. Колос - Лесное 4:0. Заполнили паузу в чемпионате спаррингом с аматорами
Кто забивал?
Фото: Колос
Сегодня, 24-го марта, "Колос" сыграл контрольный матч с клубом "Лесное". Соперник ковалевцев выступает в Высшей лиге чемпионата Киевщины.
В конце первого тайма Павел Ориховский реализовал пенальти, который арбитр назначил за игру рукой защитника. Еще 3 гола были забиты во втором тайме. Сначала в девятку попал Владислав Велетень, затем Денис Безбородько замкнул прострел Велетня с фланга, а позже Диего использовал передачу Антона Салабая.
Контрольный матч. 24.03.2024
"Колос" - "Лесное" 4:0
Голы: Ореховский (пен), Великан, Безбородько, Диего
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Источник:Колос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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