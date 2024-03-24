Крупнейшая российская атака на энергосистему Украины. Гендиректор YASNO оценил повреждения после атаки России

Генеральный директор YASNO (поставщик электроэнергии и газа) Сергей Коваленко заявил, что 22-го марта Россия осуществила крупнейшую атаку на энергосистему Украины. Напомним, что террористы обстреливали энергетическую инфраструктуру нескольких регионов одновременно 60 дронами и 90 ракетами.

"Если говорить о группе ДТЭК, то потеряно 50% генерационных объектов. Сколько нужно времени и денег на восстановление - будем выяснять еще несколько дней. Точно могу сказать, что этот процесс займет не день, не неделю и не месяц.

Враг бил сразу по двум частям системы - генерирующей и распределительной. Если начать с первой, то было поражено несколько типов генерации - около 20 подстанций и ДнепроГЭС. Много ударов пришлось на трансформаторы и сетевые узлы, распределяющие энергию. Поэтому эту атаку можно считать комплексной, поскольку она снижает способность нашей системы генерировать и передавать", - рассказал Сергей Коваленко.

