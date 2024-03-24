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Крупнейшая российская атака на энергосистему Украины. Гендиректор YASNO оценил повреждения после атаки России

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60 дронов и 90 ракет наделали беды

Крупнейшая российская атака на энергосистему Украины. Гендиректор YASNO оценил повреждения после атаки России

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный директор YASNO (поставщик электроэнергии и газа) Сергей Коваленко заявил, что 22-го марта Россия осуществила крупнейшую атаку на энергосистему Украины. Напомним, что террористы обстреливали энергетическую инфраструктуру нескольких регионов одновременно 60 дронами и 90 ракетами.

"Если говорить о группе ДТЭК, то потеряно 50% генерационных объектов. Сколько нужно времени и денег на восстановление - будем выяснять еще несколько дней. Точно могу сказать, что этот процесс займет не день, не неделю и не месяц.

Враг бил сразу по двум частям системы - генерирующей и распределительной. Если начать с первой, то было поражено несколько типов генерации - около 20 подстанций и ДнепроГЭС. Много ударов пришлось на трансформаторы и сетевые узлы, распределяющие энергию. Поэтому эту атаку можно считать комплексной, поскольку она снижает способность нашей системы генерировать и передавать", - рассказал Сергей Коваленко.

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Источник:
glavcom.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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