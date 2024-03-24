Крупнейшая российская атака на энергосистему Украины. Гендиректор YASNO оценил повреждения после атаки России
60 дронов и 90 ракет наделали беды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор YASNO (поставщик электроэнергии и газа) Сергей Коваленко заявил, что 22-го марта Россия осуществила крупнейшую атаку на энергосистему Украины. Напомним, что террористы обстреливали энергетическую инфраструктуру нескольких регионов одновременно 60 дронами и 90 ракетами.
"Если говорить о группе ДТЭК, то потеряно 50% генерационных объектов. Сколько нужно времени и денег на восстановление - будем выяснять еще несколько дней. Точно могу сказать, что этот процесс займет не день, не неделю и не месяц.
Враг бил сразу по двум частям системы - генерирующей и распределительной. Если начать с первой, то было поражено несколько типов генерации - около 20 подстанций и ДнепроГЭС. Много ударов пришлось на трансформаторы и сетевые узлы, распределяющие энергию. Поэтому эту атаку можно считать комплексной, поскольку она снижает способность нашей системы генерировать и передавать", - рассказал Сергей Коваленко.
Читайте такжеВ ДнепроГЭС попали 8 ракет, станция выведена из строя
Популярное сейчас
- Бывший украинский чемпион мира серьезно болен, срочно нужны деньги на операцию
- Тренер сборной Исландии: Я сочувствую пострадавшим украинцам. Моя дочь приняла беженцев из Украины в своем доме
- Сабаленко послала на три буквы рефери во время матча против Калининой. Видео
- Бразилия на Уэмбли и щепотка УПЛ. Расписание футбола на 18 – 24 марта
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ