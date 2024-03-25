Более 150 единиц техники, 640 человек личного состава. Генштаб обновил данные по потерям РФ в войне
Статистика достижений ВСУ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.
За последние сутки, 24 марта, было ликвидировано около 640 человек живой силы. Также уничтожены более 150 единиц боевой техники. В частности, 11 танков и 22 артиллерийские системы. Отдельно следует отметить выведение из строя трех средств ПВО.
Общие боевые потери РФ с момента полномасштабного вторжения составляют:
- личного состава – 437390 (+640);
- танков – 6887(+11);
- бронированных машин – 13183 (+25);
- артсистем – 10877 (+22);
- РСЗО – 1018 (+0);
- средства ПВО – 726 (+3);
- самолетов – 347;
- вертолетов – 325;
- БПЛА – 8539 (+29);
- крылатые ракеты – 2010 (+18);
- корабли/катера – 26;
- подводные лодки – 1;
- автотехники+автоцистерн – 14457 (+47);
- спецтехника – 1785 (+7).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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