Более 150 единиц техники, 640 человек личного состава. Генштаб обновил данные по потерям РФ в войне

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.

За последние сутки, 24 марта, было ликвидировано около 640 человек живой силы. Также уничтожены более 150 единиц боевой техники. В частности, 11 танков и 22 артиллерийские системы. Отдельно следует отметить выведение из строя трех средств ПВО.

Общие боевые потери РФ с момента полномасштабного вторжения составляют: