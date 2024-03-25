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В России беспилотники атаковали Новочеркасскую ГРЭС: с работы выведены два энергоблока

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В России беспилотники атаковали Новочеркасскую ГРЭС: с работы выведены два энергоблока

МЕТА.ua

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В ночь на понедельник, 25 марта, в российской Ростовской области Новочеркасскую ГРЭС атаковали дроны. Вспыхнул пожар, из строя выведены энергоблоки. Об этом сообщает ряд российских Telegram-каналов.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, ночью на трансформаторной подстанции ГРЭС случился пожар.

"Воспламенение удалось оперативно ликвидировать работникам станции. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются", - говорится в сообщении.

"Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ - Тихорецкая и Ростовская. В настоящее время энергоснабжение потребителей возобновлено. Из эксплуатации временно выведены два энергоблока ГРЭС", - сообщил Голубев.

Местные жители сообщили о звуках полета дронов над областью, их было не менее десяти. Затем были слышны взрывы в районе Новочеркасской ГРЭС.

Новочеркасская ГРЭС (государственная районная электростанция) – это самая большая теплоэлектростанция и вторая по мощности после Ростовской АЭС электростанция в Ростовской области.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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