В России беспилотники атаковали Новочеркасскую ГРЭС: с работы выведены два энергоблока

В ночь на понедельник, 25 марта, в российской Ростовской области Новочеркасскую ГРЭС атаковали дроны. Вспыхнул пожар, из строя выведены энергоблоки. Об этом сообщает ряд российских Telegram-каналов.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, ночью на трансформаторной подстанции ГРЭС случился пожар.

"Воспламенение удалось оперативно ликвидировать работникам станции. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются", - говорится в сообщении. "Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ - Тихорецкая и Ростовская. В настоящее время энергоснабжение потребителей возобновлено. Из эксплуатации временно выведены два энергоблока ГРЭС", - сообщил Голубев.

Местные жители сообщили о звуках полета дронов над областью, их было не менее десяти. Затем были слышны взрывы в районе Новочеркасской ГРЭС.

Новочеркасская ГРЭС (государственная районная электростанция) – это самая большая теплоэлектростанция и вторая по мощности после Ростовской АЭС электростанция в Ростовской области.