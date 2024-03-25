В Одессе поврежден объект энергетики, в Николаеве пострадали 11 человек. Последствия атаки дронов на юг
В этот раз под террор попал юг страны
фото - Генштаб ЗСУ
В ночь на понедельник, 25 марта, российские оккупанты выпустили "шахеды" по Одесской и Николаевской областях и поразили два энергетических объекта. Об этом
"Этой ночью вражеская атака на южные регионы была сосредоточена в Николаевской и Одесской областях. Враг продолжил удары по объектам энергетики", — говорят военные.
Перед атакой дронами российские террористы выпустили по Одещине противорадиолокационную ракету Х-31П, однако ракета потеряла боевую способность в воздухе.
Далее россияне атаковали несколькими волнами дронов типа Shahed-131/136 из акватории Черного моря. Сообщается о сбитии четырех "шахедов" в Одесской и Николаевской областях.
В результате падения сбитого "шахеда" в частном секторе Николаева разрушен двухэтажный жилой дом, также произошел пожар. Взрывной волной побито несколько окрестных домов. По предварительным данным, 11 человек получили ранения, 2 в больнице, другим оказали помощь на месте.
На Одещине обломки сбитого дрона повредили энергетический объект и повлекли за собой пожар, из-за чего обесточена часть Одессы и соседние населенные пункты. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. На энергообъекте идёт ремонт.
Популярное сейчас
- Отрабатывали схемы на матч с Исландией и пробивали пенальти. Сборная Украины провела тренировку в одной группе
- "В Нидерландах мы этого не делаем", - тренер Шахтера ван дер Гоув - о необычных поздравлениях с днем рождения в Украине
- Жирона заинтересована в подписании Курзавы
- Financial Times: США призывают Украину прекратить атаки на российские НПЗ
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
- Две бывших звезды Шахтера встретились в Бразилии с легендой Баварии. ФОТО