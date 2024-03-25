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В Одессе поврежден объект энергетики, в Николаеве пострадали 11 человек. Последствия атаки дронов на юг

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В этот раз под террор попал юг страны

В Одессе поврежден объект энергетики, в Николаеве пострадали 11 человек. Последствия атаки дронов на юг

фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

В ночь на понедельник, 25 марта, российские оккупанты выпустили "шахеды" по Одесской и Николаевской областях и поразили два энергетических объекта. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

"Этой ночью вражеская атака на южные регионы была сосредоточена в Николаевской и Одесской областях. Враг продолжил удары по объектам энергетики", — говорят военные.

Перед атакой дронами российские террористы выпустили по Одещине противорадиолокационную ракету Х-31П, однако ракета потеряла боевую способность в воздухе.

Далее россияне атаковали несколькими волнами дронов типа Shahed-131/136 из акватории Черного моря. Сообщается о сбитии четырех "шахедов" в Одесской и Николаевской областях.

В результате падения сбитого "шахеда" в частном секторе Николаева разрушен двухэтажный жилой дом, также произошел пожар. Взрывной волной побито несколько окрестных домов. По предварительным данным, 11 человек получили ранения, 2 в больнице, другим оказали помощь на месте.

На Одещине обломки сбитого дрона повредили энергетический объект и повлекли за собой пожар, из-за чего обесточена часть Одессы и соседние населенные пункты. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. На энергообъекте идёт ремонт.

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Источник:
Сили оборони півдня України
Опубликовал: Александр Бураков
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