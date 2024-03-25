Макрон – о теракте в России: Было бы цинично пытаться обвинить Украину
Французский президент призвал рф не впутывать Украину в эту историю
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Франции есть информация о том, что нападение на "Крокус Сити" в Подмосковье спланировала и осуществила международная террористическая организация "Исламское государство". Об этом сообщает Reuters.
"Ответственность за это нападение взяло на себя "Исламское государство", и имеющаяся у нас информация, у наших (разведывательных) служб, а также у наших основных партнеров, указывает на то, что это действительно было подразделение "Исламского государства", которое спровоцировало это нападение", - заявил он.
Также президент Франции предостерег Россию от обвинений Украины в этой атаке.
"Я думаю, что было бы цинично и контрпродуктивно для самой России и безопасности ее граждан использовать этот контекст, чтобы попытаться обратить его против Украины", – заявил Макрон.
Напомним, вечером 22 марта в Подмосковье произошел масштабный теракт. Несколько человек, одетых в камуфляж, открыли стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы "Пикник" в "Крокус Сити". В результате, по данным российских СМИ, погибли более 140 человек, пострадали около 290, из них более 180 - госпитализированы.
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