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Силы ПВО за ночь ликвидировали 12 ударных БПЛА из 12

Общие новости

Атака осуществлялась на две области

Силы ПВО за ночь ликвидировали 12 ударных БПЛА из 12

Фейсбук/Анатолій Штефан

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Россия в ночь на 26 марта выпустила по Украине 12 дронов-камикадзе и две зенитные управляемые ракеты С-300 по Донецкой области. Силы ПВО уничтожили все 12 "шахедов".

Об этом сообщает Telegram-канал Командующего Воздушными Силами Украины Николай Олещук.

Отмечается, что ударные БпЛА типа Shahed были запущены с мыса Чауда (Крым) и Курской области РФ.

"Воздушное нападение отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины в Николаевской и Харьковской областях. Сбиты все 12 "шахедов", - отчитался Олещук в сообщении.

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Источник:
Командувач Повітряних Сил ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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