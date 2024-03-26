Силы ПВО за ночь ликвидировали 12 ударных БПЛА из 12

Россия в ночь на 26 марта выпустила по Украине 12 дронов-камикадзе и две зенитные управляемые ракеты С-300 по Донецкой области. Силы ПВО уничтожили все 12 "шахедов".

Об этом сообщает Telegram-канал Командующего Воздушными Силами Украины Николай Олещук.

Отмечается, что ударные БпЛА типа Shahed были запущены с мыса Чауда (Крым) и Курской области РФ.