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Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ. Известная реакция Малюка

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Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ. Известная реакция Малюка

СБУ

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Басманный суд Москвы во вторник, 26 марта, заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка по обвинению в террористическом акте.

Об этом сообщил "РБК" со ссылкой на российские СМИ и пресс-службу Судов общей юрисдикции Москвы в Telegram.

Малюк заочно обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). По предварительным данным, речь идет об организации взрыва грузовика на Керченском мосту в 2022 году.

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы Малюку Василию Васильевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - сообщила пресс-служба суда.

На это решение отреагировал глава СБУ отреагировал следующим образом:

"Решение об аресте от карманных судей Кремля не заслуживает никакого внимания. Меня, как и всех украинцев, интересует только один суд - их хозяин Путин. Делаем все от нас зависящее, чтобы увидеть этого военного преступника на скамье суда Гааги как можно скорее", – подчеркнул Малюк.

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Источник:
РБК
Опубликовал: Александр Бураков
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