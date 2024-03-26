Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ. Известная реакция Малюка

Басманный суд Москвы во вторник, 26 марта, заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка по обвинению в террористическом акте.

Об этом сообщил "РБК" со ссылкой на российские СМИ и пресс-службу Судов общей юрисдикции Москвы в Telegram.

Малюк заочно обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). По предварительным данным, речь идет об организации взрыва грузовика на Керченском мосту в 2022 году.

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы Малюку Василию Васильевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - сообщила пресс-служба суда.

На это решение отреагировал глава СБУ отреагировал следующим образом: