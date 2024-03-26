Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ. Известная реакция Малюка
Ох уж эти заочные приговоры
СБУ
Басманный суд Москвы во вторник, 26 марта, заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка по обвинению в террористическом акте.
Об этом сообщил "РБК" со ссылкой на российские СМИ и пресс-службу Судов общей юрисдикции Москвы в Telegram.
Малюк заочно обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). По предварительным данным, речь идет об организации взрыва грузовика на Керченском мосту в 2022 году.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы Малюку Василию Васильевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - сообщила пресс-служба суда.
На это решение отреагировал глава СБУ отреагировал следующим образом:
"Решение об аресте от карманных судей Кремля не заслуживает никакого внимания. Меня, как и всех украинцев, интересует только один суд - их хозяин Путин. Делаем все от нас зависящее, чтобы увидеть этого военного преступника на скамье суда Гааги как можно скорее", – подчеркнул Малюк.
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