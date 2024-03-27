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Россия потеряла 1030 военных за сутки. Генштаб назвал потери врага в войне

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Вернулась отметка в "более, чем 1000"

Россия потеряла 1030 военных за сутки. Генштаб назвал потери врага в войне

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы Обороны Украины ликвидировали 1030 окупантов. Также было уничтожено 120 единиц техники, в том числе 11 танков и 27 артиллерийских систем.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 439190 (+1030) человек
  • танков ‒ 6904 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 13216 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 10931 (+27) ед,
  • РСЗО – 1019 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 728 (+1) ед,
  • самолетов – 347 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8578 (+25),
  • крылатые ракеты ‒ 2015 (+1),
  • корабли /катера ‒ 26 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14539 (+41) ед,
  • специальная техника ‒ 1794 (+5)
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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