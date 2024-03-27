Россия потеряла 1030 военных за сутки. Генштаб назвал потери врага в войне
Вернулась отметка в "более, чем 1000"
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы Обороны Украины ликвидировали 1030 окупантов. Также было уничтожено 120 единиц техники, в том числе 11 танков и 27 артиллерийских систем.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 439190 (+1030) человек
- танков ‒ 6904 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 13216 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 10931 (+27) ед,
- РСЗО – 1019 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 728 (+1) ед,
- самолетов – 347 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8578 (+25),
- крылатые ракеты ‒ 2015 (+1),
- корабли /катера ‒ 26 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 14539 (+41) ед,
- специальная техника ‒ 1794 (+5)
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