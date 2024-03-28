Шольц - о войне в Украине: Ряд стран обсуждают, как достичь мирной договоренности

Ряд стран, включая Украину, обсуждают на уровне советников по вопросам безопасности, в какой форме может быть достигнута мирная договоренность с Россией.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Märkische Allgemeine Zeitung.

Он также отметил, что инициативы по посредничеству были всегда, напомнив, что сразу после начала полномасштабного вторжения Россия и Украина вели переговоры непосредственно между собой.

"Сразу после начала войны Россия и Украина вели прямые переговоры друг с другом. Тогда переговоры провалились, потому что Россия использовала их только как повод для одновременной переброски своих войск на восток для большого наступления. Затем стало известно о массовых убийствах в Буче и Ирпене - невероятные преступления российских вооруженных сил в сфере прав человека против гражданского населения", - заявил Шольц.

Также, по словам канцлера Германии, через некоторое время состоялось обсуждение зерновой сделки, переговоры о безопасности на Запорожской АЭС и обмен пленными.