  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шольц - о войне в Украине: Ряд стран обсуждают, как достичь мирной договоренности
В тренде

Шольц - о войне в Украине: Ряд стран обсуждают, как достичь мирной договоренности

Общие новости
Обновлено

Канцлер привёл несколько примеров из прошлого

Шольц - о войне в Украине: Ряд стран обсуждают, как достичь мирной договоренности

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Ряд стран, включая Украину, обсуждают на уровне советников по вопросам безопасности, в какой форме может быть достигнута мирная договоренность с Россией.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Märkische Allgemeine Zeitung.

Он также отметил, что инициативы по посредничеству были всегда, напомнив, что сразу после начала полномасштабного вторжения Россия и Украина вели переговоры непосредственно между собой.

"Сразу после начала войны Россия и Украина вели прямые переговоры друг с другом. Тогда переговоры провалились, потому что Россия использовала их только как повод для одновременной переброски своих войск на восток для большого наступления. Затем стало известно о массовых убийствах в Буче и Ирпене - невероятные преступления российских вооруженных сил в сфере прав человека против гражданского населения", - заявил Шольц.

Также, по словам канцлера Германии, через некоторое время состоялось обсуждение зерновой сделки, переговоры о безопасности на Запорожской АЭС и обмен пленными.

"Позвольте мне четко прояснить кое-что: мир возможен в любое время. Путин просто должен прекратить свою варварскую войну и вывести свои войска", - подчеркнул он.

По теме
yellow-arrow
Рассматривается угроза проникновения ДРГ в Киев. Совет обороны столицы принял срочные решения
yellow-arrow
Силы ПВО уничтожили ночью 26 шахедов
yellow-arrow
Более 150 единиц техники за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов
переговоры Украины с рф Олаф Шольц война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MAZ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
28.03.2024 в 10:58
Ось коли виведе свої війська - тоді і квакайте.... Таке враження, що певні політики з іншої планети..
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
28.03.2024 в 10:58
Ось коли виведе свої війська - тоді і квакайте.... Таке враження, що певні політики з іншої планети..
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости