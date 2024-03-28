Канадский клуб НХЛ разместил в соцсетях карту России с Крымом. ФОТО
Правда, пост довольно быстро удалили
фото из свободных источников
Канадский клуб НХЛ "Калгари Флэймз" разместил у себя в соцсетях карту России, которая включает в себя оккупированый Крым.
Изначальная идея клуба была показать, из каких стран родом игроки команды. В составе "Калгари" выступают трое россиян и один белорус.
Через некоторое время клуб удалил пост.
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Стоит отметить, что после начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину НХЛ не отстранила россиян, выступающих в лиге.
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