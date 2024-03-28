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Укус клеща дал осложнение. Стала известна причина смерти Богдана Шершуна

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Об этом рассказал бывший партнер Шершуна по команде Ролан Гусев

Укус клеща дал осложнение. Стала известна причина смерти Богдана Шершуна

Фото: із відкритих джерел

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В январе не стало Богдана Шершуна. Экс-футболист сборной Украины неожиданно для футбольной общественности скончался в 42 года из-за рака мозга.

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При этом, как заявил бывший российский футболист и экс-партнер украинца по ЦСКА и "Днепру" Ролан Гусев, болезнь началась из-за укуса клеща.

"Новость о его смерти стала большим шоком. Как рассказал отец Богдана, это произошло из-за клеща. Его укус дал осложнение на голову. Но прошло время, ничего такого не нашли. Богдан плохо чувствовал себя в последние дни жизни – чувствовал слабость, все время спал.

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Сделали пункцию, а там все так усилилось... Трудно было слушать, как плачут отец Богдана, сестра, дочь — а меня рядом не было. В свое время Богдан очень мне помог – когда я перешел в "Днепр", – рассказал Гусев.

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Богдан Шершун
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Источник:
sport24
Опубликовал: Михаил Черныш
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