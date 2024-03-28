Укус клеща дал осложнение. Стала известна причина смерти Богдана Шершуна

В январе не стало Богдана Шершуна. Экс-футболист сборной Украины неожиданно для футбольной общественности скончался в 42 года из-за рака мозга.

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При этом, как заявил бывший российский футболист и экс-партнер украинца по ЦСКА и "Днепру" Ролан Гусев, болезнь началась из-за укуса клеща.

"Новость о его смерти стала большим шоком. Как рассказал отец Богдана, это произошло из-за клеща. Его укус дал осложнение на голову. Но прошло время, ничего такого не нашли. Богдан плохо чувствовал себя в последние дни жизни – чувствовал слабость, все время спал.

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