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Милевский и Селезнев посетили 79-ю бригаду ДШБ ВСУ. ФОТО

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Съездили к военным

Милевский и Селезнев посетили 79-ю бригаду ДШБ ВСУ. ФОТО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Известные в прошлом игроки сборной Украины Артем Милевский и Евгений Селезнев побывали в расположении 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

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Фото с военными бывшие футболисты выложили в Instagram.

Милевский и Селезнев посетили 79-ю бригаду ДШБ ВСУ. ФОТО - изображение 1Милевский и Селезнев посетили 79-ю бригаду ДШБ ВСУ. ФОТО - изображение 2Милевский и Селезнев посетили 79-ю бригаду ДШБ ВСУ. ФОТО - изображение 3
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