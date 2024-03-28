Милевский и Селезнев посетили 79-ю бригаду ДШБ ВСУ. ФОТО
Съездили к военным
фото из соцсетей
Известные в прошлом игроки сборной Украины Артем Милевский и Евгений Селезнев побывали в расположении 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Фото с военными бывшие футболисты выложили в Instagram.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Легионер Шахтера намерен покинуть клуб из-за взрывов в Киеве - Источник
- Без нервов – никуда, но свой уровень еще как держим. Обзор матча Украина – Исландия
- В Кривбассе рассказали, где планируют играть домашние матчи в случае выхода в еврокубки
- Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО. Уже известен преемник
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
- Пока сборная готовится к матчу с Боснией. Кочергин с женой отправились на отдых в Мадрид. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн