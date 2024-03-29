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Ночная атака на Украину: Россия запустила почти 100 средств воздушного нападения

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В их числе - Кинжал

Ночная атака на Украину: Россия запустила почти 100 средств воздушного нападения

фото из свободных источников

Новина українською

Ночью 29 марта российская оккупационная армия запустила по территории Украины 99 воздушных целей. В то же время, силы ПВО уничтожили 58 "шахедов" и 26 ракет.

Об этом сообщает командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Николай Олещук.

Основной целью врага были объекты топливно-энергетического сектора Украины.

Всего было применено 99 средств воздушного нападения:

  • 60 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" (район пусков Приморско-Ахтарск, Курская область -рф.);
  • 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (с трех истребителей МиГ-31К - Рязанская область -РФ.);
  • 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (ВОТ Крым);
  • 9 управляемых авиационных ракет Х-59 (из девяти самолетов Су-34 - Белгородская область);
  • 4 крылатые ракеты "Искандер-К" (Курская область- рф);
  • 21 крылатая ракета Х-101/Х-555 (из одиннадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС - Энгельс - рф.).

К отражению ракетно-авиационного удара привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожено 84 воздушные цели:

  • 58 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131";
  • 17 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 5 управляемых авиационных ракет Х-59;
  • 4 крылатые ракеты "Искандер-К".
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Источник:
Командувач Повітряних Сил ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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