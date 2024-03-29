Ночная атака на Украину: Россия запустила почти 100 средств воздушного нападения
В их числе - Кинжал
фото из свободных источников
Ночью 29 марта российская оккупационная армия запустила по территории Украины 99 воздушных целей. В то же время, силы ПВО уничтожили 58 "шахедов" и 26 ракет.
Об этом
Основной целью врага были объекты топливно-энергетического сектора Украины.
Всего было применено 99 средств воздушного нападения:
- 60 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" (район пусков Приморско-Ахтарск, Курская область -рф.);
- 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (с трех истребителей МиГ-31К - Рязанская область -РФ.);
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (ВОТ Крым);
- 9 управляемых авиационных ракет Х-59 (из девяти самолетов Су-34 - Белгородская область);
- 4 крылатые ракеты "Искандер-К" (Курская область- рф);
- 21 крылатая ракета Х-101/Х-555 (из одиннадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС - Энгельс - рф.).
К отражению ракетно-авиационного удара привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя уничтожено 84 воздушные цели:
- 58 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131";
- 17 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 5 управляемых авиационных ракет Х-59;
- 4 крылатые ракеты "Искандер-К".
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