"Были весомые причины". Сырский впервые прокомментировал отставку Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский имел причины для замены главнокомандующего ВСУ. Если это произошло во время активной фазы войны, то причины были весомыми.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский.

"У военных есть одна обязанность - мы не обсуждаем приказы, мы их выполняем. Поэтому если у президента страны, верховного главнокомандующего, были причины для такой замены, особенно во время активной фазы войны, - это означает, что эти причины - весомые. Мы с Валерием Федоровичем работали бок о бок в самые тяжелые времена с начала российского полномасштабного вторжения, и даже раньше. Работали как одна команда. Желаю ему успеха на новой и очень ответственной должности", - сказал он.

Напомним, 8 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который руководил армией с начала российского вторжения в Украину, ушел в отставку. На его место был назначен командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.