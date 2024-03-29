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"Были весомые причины". Сырский впервые прокомментировал отставку Залужного

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"Военные не обсуждают приказы, они их выполняют" (с)

"Были весомые причины". Сырский впервые прокомментировал отставку Залужного

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Президент Украины Владимир Зеленский имел причины для замены главнокомандующего ВСУ. Если это произошло во время активной фазы войны, то причины были весомыми.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский.

"У военных есть одна обязанность - мы не обсуждаем приказы, мы их выполняем. Поэтому если у президента страны, верховного главнокомандующего, были причины для такой замены, особенно во время активной фазы войны, - это означает, что эти причины - весомые.

Мы с Валерием Федоровичем работали бок о бок в самые тяжелые времена с начала российского полномасштабного вторжения, и даже раньше. Работали как одна команда. Желаю ему успеха на новой и очень ответственной должности", - сказал он.

Напомним, 8 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который руководил армией с начала российского вторжения в Украину, ушел в отставку. На его место был назначен командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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Валерий Залужный ВСУ Александр Сырский война с россией
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Источник:
Укрінформ
Опубликовал: Александр Бураков
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