Комитет ВР завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту о мобилизации, - нардеп Железняк
Вероятно, через две недели Рада перейдет к рассмотрению вопроса в зале
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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение всех поправок к законопроекту о мобилизации.
Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.
"Комитет по вопросам обороны сегодня завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту о мобилизации. То есть фактически можно было бы сказать, что готово на 100%. Но нет. Законопроект еще ожидает пару этапов до голосования во втором чтении", – отметил парламентарий.
По словам Железняка, сейчас будут рассматриваться дополнительные комитетские поправки, что будет долгим процессом. А также решением Комитета нужно утвердить всю таблицу.
"Выглядит так, что уже понятно, что через две недели Рада перейдет к рассмотрению вопроса в зале Парламента. И я, кстати, не думаю, что будет сильно кто-то затягивать правками", - подытожил он.
Ранее глава парламента Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о мобилизации Рада может рассматривать в зале несколько недель.
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