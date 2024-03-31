Ворскла и Динамо не доиграли первый тайм из-за воздушной тревоги

Матч 22-го тура УПЛ "Ворскла" - "Динамо" был остановлен на 36-й минуте из-за объявления воздушной тревоги. Игра проходит в Полтаве на стадионе "Ворскла" им. Бутовского.

Счет в матче 0:1 в пользу киевлян. На 30-й минуте после передачи Сироты забил Ванат.

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