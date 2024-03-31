Пихаленок: У молодых ребят много желания, но опыта еще не хватает

Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок поделился впечатлениями от победного выездного матча с "Колосом" (0:2), в котором он забил и отдал ассист.

- Очень важная победа, но и очень тяжелая. После первого гола мы сели в оборону, "Колос" контролировал игру, но мы выдержали, а уже после перерыва мы забили второй гол и довели игру до победы.

- Сегодня на твоем счету гол плюс пас. Такую жажду к игре чувствовал после вояжа в сборную?

- Я всегда ее чувствую, но сегодня таки удалось и забить, и отдать ассист. Очень доволен, что помог команде победить.

- Насколько команде помогло то, что в состав вернулось несколько травмированных игроков?

- Это было очень важно, потому что у нас в запасе была только молодежь. Да, у ребят много желания, но опыта еще не хватает. А нужно, чтобы и опыт нам помогал. А сейчас почти все вернулись - и Макс Третьяков, и Богдан Леднев, и Сваток. Думаю, что от этого нам дальше только легче должно быть.

- Так получилось, что весной команда если и побеждает, то только в гостях. Совпадение, или здесь есть какая-то закономерность? Возможно на "Днепр-Арене" тяжелее вскрывать оборону соперника?

- Нет каких-то особых причин, это просто так получается. Надо настраиваться на следующий матч с "Зарей" и побеждать. Для нас каждая игра важна и тяжелая, поэтому надо готовиться.