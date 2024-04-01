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"Эксперт с опытом борьбы с коррупцией в украинском футболе". УАФ скоро назначит сменщика Баранки

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Исполком УАФ состоится в апреле

"Эксперт с опытом борьбы с коррупцией в украинском футболе". УАФ скоро назначит сменщика Баранки

uaf.ua

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В середине апреля УАФ проведет Исполком, на котором будет назначен новый руководитель Комитета по этике и честной игре, сообщает журналист Владимир Зверов.

Кто станет новым председателем комитета пока что источники не сообщают, но говорят о том, что это будет "эксперт с опытом борьбы с коррупцией в украинском футболе".

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Напомним, что с приходом нового президента Андрея Шевченко в УАФ сменились руководители многих комитетов, включая Комитет арбитров.

Также в конце марта завершился контракт Франческо Баранки, который покинул должность председателя Комитета по этике и честной игре.

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Комитет по этике и честной игре УАФ
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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