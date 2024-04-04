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Заглембе сделал официальное заявление относительно инцидента на тренировке

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Заглембе сделал официальное заявление относительно инцидента на тренировке

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"Заглембе" Сосновец выступил с официальным заявлением относительно инцидента, который произошел во время тренировки команды.

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"Сегодня (3 апреля - прим.) в полдень на тренировке первой команды "Заглембе" появилась группа мужчин, которая прервала занятие, после чего состоялся разговор с тренерским штабом и футболистами.

Принимая во внимание фигуры мужчин, которые были закрыты масками, клуб уведомил об этом факте полицию, которая на место направила патруль. Сейчас проводятся действия, которые имеют целью выяснить обстоятельства происшествия.

В то же время информируем, что в течение ближайших 24 часов сообщим общественности о кадровых решениях, которые касаются нашего клуба", - говорится в сообщении.

"Заглембе" занимает последнюю строчку в турнирной таблице Первой лиги Польши.

Ранее агент Хацкевича Вадим Шаблий заявил, что тренер планирует покинуть польский клуб.

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Источник:
zaglebie.eu
Опубликовал: Алина Ерофеева
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