Заглембе сделал официальное заявление относительно инцидента на тренировке

"Заглембе" Сосновец выступил с официальным заявлением относительно инцидента, который произошел во время тренировки команды.

"Сегодня (3 апреля - прим.) в полдень на тренировке первой команды "Заглембе" появилась группа мужчин, которая прервала занятие, после чего состоялся разговор с тренерским штабом и футболистами.

Принимая во внимание фигуры мужчин, которые были закрыты масками, клуб уведомил об этом факте полицию, которая на место направила патруль. Сейчас проводятся действия, которые имеют целью выяснить обстоятельства происшествия.

В то же время информируем, что в течение ближайших 24 часов сообщим общественности о кадровых решениях, которые касаются нашего клуба", - говорится в сообщении.