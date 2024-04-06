С упором на артиллерию. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
Почти восемь сотен захватчиков были уничтожены
Генеральный штаб ВСУ подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.
Силы Обороны Украины ликвидировали еще 790 человек. Кроме этого была уничтожена 231 единица техники, в том числе 41 артиллерийская система.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 446 690 (+790) человек,
- танков ‒ 7057 (+24) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 13497 (+38) ед,
- артиллерийских систем – 11262 (+41) ед,
- РСЗО – 1032 (+3) ед,
- средств ПВО ‒ 749 (+2) ед,
- самолетов – 347 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8895 (+48),
- крылатых ракет ‒ 2060 (+1),
- кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 14992 (+70) ед,
- специальной техники – 1854 (+5).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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