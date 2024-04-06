  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. С упором на артиллерию. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
В тренде

С упором на артиллерию. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки

Общие новости

Почти восемь сотен захватчиков были уничтожены

С упором на артиллерию. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.

Силы Обороны Украины ликвидировали еще 790 человек. Кроме этого была уничтожена 231 единица техники, в том числе 41 артиллерийская система.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 446 690 (+790) человек,
  • танков ‒ 7057 (+24) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 13497 (+38) ед,
  • артиллерийских систем – 11262 (+41) ед,
  • РСЗО – 1032 (+3) ед,
  • средств ПВО ‒ 749 (+2) ед,
  • самолетов – 347 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8895 (+48),
  • крылатых ракет ‒ 2060 (+1),
  • кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14992 (+70) ед,
  • специальной техники – 1854 (+5).
По теме
yellow-arrow
Хацкевич покинул Заглембе, Шахтер стимулирует соперников Динамо, Кривбасс получил бронь от мобилизации. Главные новости за 5 апреля
yellow-arrow
Усик: Читаю книгу Леонида Кучмы "Украина – не Россия"
yellow-arrow
СМИ: Заглембе и Хацкевич не разошлись полюбовно - тренер получит компенсацию
Генштаб ЗСУ война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости