Бабич: в Украине более тактический и силовой футбол. А в Болгарии он более открытый и атакующий

Главный тренер "Пирина" Александр Бабич поделился мнением о чемпионате Болгарии.

Чемпионат Болгарии сильно отличается от УПЛ?

Есть отличие. Первое всего, в Украине более тактический и силовой футбол. А в Болгарии он более открытый и атакующий. Хотя в плане тактики украинский чемпионат более интересный. Здесь мало матчей, которые заканчиваются 0:0. Есть очень много талантливых футболистов, немало иностранцев приезжают. Здесь такой футбол, который нравится болельщикам.

Вы перешли из Фратрии в "Пирин". Какие условия работы сейчас у вас?

Сто процентов, что условия хорошие. Они и отличаются от предыдущих, потому что "Пирин" находится в Первой Лиге, а это высший дивизион Болгарии. Это клуб с именем. Когда разговаривал с президентом и генеральным директором, то они говорили, что здесь есть некое пиринское ДНК, пиринский дух. Я считаю, "Пирин" — это так, как в Украине "Карпаты Львов". Где-то такой регион, похожий дух команд, горная местность. Условия на порядок выше по всему: инфраструктуре, футболистам. Это точно шаг вперед.

С вами работает украинский футболист Даниил Полонский. Вы его забрали из "Фратрии". Рассматриваете ли еще возможность пригласить украинцев?

Хочу сказать, что украинская школа здесь очень ценится. Очень неплохо рассматривают украинских игроков. Потому что это уровень и класс футболистов. И я считаю, что в будущем мы сможем приглашать футболистов из Украины, Румынии или Молдовы. Но скажу, что украинцы действительно здесь рассматриваются, как хорошего уровня исполнители. У нас еще есть украинец Максим Ковалев, голкипер. Вратари, которые имеют нашу школу — они отличаются и они здесь тоже на очень хорошем уровне. Если в Украине Ковалева не очень замечали, то здесь его ценят. У нас, в УПЛ, дают статуэтку игроку матча, а здесь, в Болгарии, лучшему футболисту игры дают бутылку шампанского именную. Такую эксклюзивную. У нашего вратаря уже десять таких наград в этом сезоне. Это приятно, но если голкипер получает такие признания, то явно что-то не так с защитой. Я в Украине не знал Максима Ковалева, ну не знал. Уже здесь познакомился. И я понимаю, что это вратарь, который может выйти на очень хороший уровень. И ему всего 23 года.