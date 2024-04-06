Иващенко - после поражения Вересу: Поле было несколько скользким, футболисты скользили

Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко прокомментировал разгромное поражение его команды в матче с "Вересом" (0:3). Игра проходила на ровенском "Авангарде".

"Всегда неприятно пропускать быстрый гол. Конечно, он повлиял на ход игры. Мы сегодня создавали моменты, старались играть агрессивно. Но поле было несколько скользким, футболисты скользили. В эпизоде с пенальти наш игрок тоже поскользнулся. Но это футбол. Быстрый гол - это не конец. Всегда можно отыграться. Но мы пропустили второй раз. Этот мяч не засчитали, но психологически он команду несколько подкосил. И пропустили снова. В моральном плане дальше было играть очень тяжело.

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В перерыве мы пытались внести коррективы в игру. Важно было быстро забить. Имели моменты. Но снова нас подвела реализация. Мы знали, что сегодня будет непросто, настраивались. Но сегодня был не наш день. После собственных детских ошибок пропускали голы. Конечно, мы хотим подниматься выше в турнирной таблице. Но отталкиваемся от результатов", - подытожил игру Иващенко.

"Оболонь" опустилась на 14-е место в таблице УПЛ (до зоны вылета всего 2 очка). В следующем туре киевляне будут принимать "Минай", который идет на последнем месте. Матч запланирован на 13-е апреля.