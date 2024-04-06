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В УАФ возник конфликт из-за распределения средств, заработанных за выход на Евро-2024 - Бурбас

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Дело может дойти до правоохранительных органов

В УАФ возник конфликт из-за распределения средств, заработанных за выход на Евро-2024 - Бурбас

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Бывший журналист Игорь Бурбас поделился информацией, что вице-президент УАФ Александр Шевченко намеревался по своему усмотрению распорядиться деньгами, которые сборная Украины заработала за выход на Евро-2024. Шевченко, который возглавляет комитет детско-юношеского футбола, собирался направить все деньги на футзал.

Финансовый директор УАФ Евгения Сагайдак не позволила этого сделать, за что получила много словесных оскорблений и угроз. Сообщается, что конфликт имел свидетелей: первого вице-президента Павла Бойчука, генсека Игоря Грищенко и председателя ассоциации футзала Сергея Владыко.

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Сагайдак подала докладную записку президенту организации Андрею Шевченко. Данная ситуация переросла в производство, которое по факту письменного обращения уже открыто в комитете по этике и контрольно-дисциплинарном комитете УАФ. Игорь Бурбас отмечает, что если конфликт не решится, Сагайдак будет обращаться в правоохранительные органы.

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Александр Шевченко Комитет по этике и честной игре УАФ КДК УАФ Игорь Бурбас
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Источник:
Ігор Бурбас
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.04.2024 в 21:43
футбольная махвия!
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Комментарии 2
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.04.2024 в 21:43
футбольная махвия!
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0
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oda1979 (Запорожье)
06.04.2024 в 21:43
Ушел профессионал Андрей Павелко и сразу начались скандалы и злоупортребления..
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