В УАФ возник конфликт из-за распределения средств, заработанных за выход на Евро-2024 - Бурбас
Дело может дойти до правоохранительных органов
Бывший журналист Игорь Бурбас поделился информацией, что вице-президент УАФ Александр Шевченко намеревался по своему усмотрению распорядиться деньгами, которые сборная Украины заработала за выход на Евро-2024. Шевченко, который возглавляет комитет детско-юношеского футбола, собирался направить все деньги на футзал.
Финансовый директор УАФ Евгения Сагайдак не позволила этого сделать, за что получила много словесных оскорблений и угроз. Сообщается, что конфликт имел свидетелей: первого вице-президента Павла Бойчука, генсека Игоря Грищенко и председателя ассоциации футзала Сергея Владыко.
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Сагайдак подала докладную записку президенту организации Андрею Шевченко. Данная ситуация переросла в производство, которое по факту письменного обращения уже открыто в комитете по этике и контрольно-дисциплинарном комитете УАФ. Игорь Бурбас отмечает, что если конфликт не решится, Сагайдак будет обращаться в правоохранительные органы.
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