Директор медиа-центра Руха: Хочется пожелать Megogo быть солидными не только на словах, но и подтверждать свой статус действиями

Директор медиа-центра "Руха" Богдан Тимовчак рассказал о том, какую позицию занимает Megogo по сотрудничеству с клубами УПЛ.

"Встреча клубов с представителями УПЛ и Megogo действительно была, а журналист Михаил Спиваковский ошибся лишь в датах и локации. Она состоялась не зимой, а осенью 2023 года в отеле Hyatt в Киеве.

В то же время остальная информация, которая прозвучала в программе "Та То Такое", в частности относительно озвученных цифр, близка к действительности. Поэтому Megogo в этой ситуации сознательно манипулирует фактами и некорректно подает информацию. На этой встрече действительно был представитель Megogo Артем Панченко и поэтому странно, что сейчас они опровергают эти свои действия - это максимально некорректно. Наш клуб был на этой встрече, поэтому могу подтвердить, что именно цифры, озвученные Михаилом Спиваковским, относительно расходов на техническое производство звучали из уст представителей Megogo. Как и цифры о потенциальных доходах клубов, хотя это нельзя называть заработком.

"Рух" еще летом 2023 года говорил о том, что сотрудничество клубов с Megogo является коммерчески невыгодным и мы удивлялись, что часть команд согласилась на предложенные платформой условия. Время показало, что наша позиция была правильной, а тогдашнее предложение Megogo было несправедливым по отношению к клубам и УПЛ. В частности, клубы ничего не получили от этого сотрудничества кроме убытков на генерирование контента - их банально использовали. Поэтому обидно, что в такое трудное для Украины время, в частности для отечественного спорта, Megogo не продемонстрировал должной поддержки и наоборот еще и использовал клубы УПЛ.

В свою очередь клубы продемонстрировали, что могут объединиться и успешно идти своим путем. Это подтверждает успешный запуск проекта UPL.TV. Тогда как Megogo - единственная платформа, которая не присоединилась к развитию этой идеи. Хочется пожелать Megogo быть солидными не только на словах, но и подтверждать свой статус действиями, потому что сейчас есть определенный диссонанс.

Мы уважаем работу Megogo и они действительно качественно работают с европейским футболом и другими спортивными соревнованиями, которые транслирует эта платформа. Это классный и авторитетный бизнес в Украине, но некоторые руководители Megogo компрометируют деятельность компании на рынке, и не соответствуют высокому статусу организации. Удивляет, что к украинскому футболу есть такое отношение со стороны Megogo. Клубы готовы к сотрудничеству, но не готовы к тому, что их интересы будут игнорироваться", — сказал Тимовчак.