Почти три сотни уничтоженной техники в сутки. Генштаб подытожил потери россиян
820 человек противника – ликвидировано
Zelenskiy Official
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян в военных действиях.
Силы обороны ликвидировали еще 820 человек противника. Кроме этого было уничтожено 279 единиц техники оккупантов, в том числе 54 артиллерийские системы.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 447 510 (+820) человек,
- танков ‒ 7074 (+17) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 13551 (+54) ед,
- артиллерийских систем – 11316 (+54) ед,
- РСЗО – 1036 (+4) ед,
- средств ПВО ‒ 749 (+0) ед,
- самолетов – 347 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8956 (+61),
- крылатых ракет ‒ 2064 (+4),
- кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 15071 (+79) ед,
- специальной техники – 1864 (+10).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Трубин – один из худших игроков матча Спортинг – Бенфика по оценкам статистических порталов
- Худший в старте. Оценки Зинченко в матче против Брайтона
- В УАФ возник конфликт из-за распределения средств, заработанных за выход на Евро-2024 - Бурбас
- Спортдиректор Заглембе: Удар одного фаната Хацкевич заблокировал, но второй сзади исподтишка ударил рукой
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн