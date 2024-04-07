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Почти три сотни уничтоженной техники в сутки. Генштаб подытожил потери россиян

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820 человек противника – ликвидировано

Почти три сотни уничтоженной техники в сутки. Генштаб подытожил потери россиян

Zelenskiy Official

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян в военных действиях.

Силы обороны ликвидировали еще 820 человек противника. Кроме этого было уничтожено 279 единиц техники оккупантов, в том числе 54 артиллерийские системы.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 447 510 (+820) человек,
  • танков ‒ 7074 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 13551 (+54) ед,
  • артиллерийских систем – 11316 (+54) ед,
  • РСЗО – 1036 (+4) ед,
  • средств ПВО ‒ 749 (+0) ед,
  • самолетов – 347 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8956 (+61),
  • крылатых ракет ‒ 2064 (+4),
  • кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15071 (+79) ед,
  • специальной техники – 1864 (+10).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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