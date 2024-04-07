Буданов раскрыл детали плана нового наступления россиян: назвал время и направление
Прогнозирует также продвижение
РБК
Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью изданию ARD раскрыл детали будущего наступления россиян. По словам главы ГУР, оккупанты начнут наступление в начале лета на донецком направлении. Им удастся продвинуться. По словам Буданова, ситуация на фронте тяжелая, но контролируемая.
Буданов уточнил, что россияне немного продвинутся в сторону Часового Яра. Будут двигаться в направлении города Покровска. Также глава ГУР отметил, что Украина нуждается сейчас в дополнительных объемах артиллерийских систем и боеприпасов.
Комментируя совместную закупку странами ЕС по инициативе Чехии 800 000 артиллерийских снарядов для ВСУ, он отметил, что пока не чувствует их присутствия на фронте. Также Буданов допустил возможность в 2024-м году и украинского наступления.
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