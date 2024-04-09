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Российские пилоты "потеряли" авиабомбу ФАБ-1500 над оккупированным Енакиево и попали ею в продовольственный магазин

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Боеприпас не взорвался

Российские пилоты "потеряли" авиабомбу ФАБ-1500 над оккупированным Енакиево и попали ею в продовольственный магазин

скриншот

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российская авиабомба ФАБ-1500 упала в продовольственный магазин в оккупированном Енакиево на Донетчине.

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На видеозаписи, которая опубликована в соцсетях видно, что боеприпас не сдетонировал.

"Россияне сбросили авиабомбу ФАБ-1500 на магазин в оккупированном городе Енакиево. Она не сдетонировала", - говорится в комментарии к видео.

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