Милевский: Без алкоголя иногда тяжеловато, иногда скучно, но я нормально справляюсь
Артем забросил пагубную привычку
Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital
Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал о том, как изменилось его отношение к алкоголя.
Напомним, что в конце 2023 года Артем прошел курс реабилитации от алкогольной зависимости и избавился от этой зависимости.
"Как живу без алкоголя? Иногда тяжеловато, иногда скучно. Может даже и какие-то там мысли посещают, но у меня штора стоит, все события до сих пор, они никуда не исчезли, поэтому переключает сразу. И плюс очень помогает тренажерка, я постоянно хожу. Плюс постоянно общаюсь со многими по телефону, постоянно в движении. Постоянно что-то то в телеграме, то в инстаграме, то еще где-то. То есть, постоянно общение. Познакомился за это время с огромным количеством людей. Поэтому нормально, нормально справляюсь. Все хорошо.
На самом деле мне уже нравится то, что я уже не пью. Утром встаешь с нормальной головой, с нормальным лицом. Это очень здорово и советую всем аккуратно с этой штукой", - сказал Милевский.
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