Милевский: Без алкоголя иногда тяжеловато, иногда скучно, но я нормально справляюсь

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал о том, как изменилось его отношение к алкоголя.

Напомним, что в конце 2023 года Артем прошел курс реабилитации от алкогольной зависимости и избавился от этой зависимости.