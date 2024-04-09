Россия пригласила украинских спортсменов принять участие в "Играх дружбы"
Украинский министр молодежи и спорта отреагировал
fcdynamo.com
Россия направила некоторым спортивным федерациям Украины письма с приглашением принять участие в так называемых "Играх дружбы", которые пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября.
Как сообщает "5 канал", исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный в ответ на это заявил, что никто не только из украинских спортсменов, но и из атлетов, представляющих страны-партнеры, на поедет выступать в Россию.
"Мы также обращались со своей стороны совместно с Национальным олимпийским комитетом к странам, которые являются нашими партнерами — никто не будет делегировать туда своих спортсменов. Никто из спортсменов высокого уровня не позволит себе этого. Потому что такое участие будет точкой в их карьере и в их пути в международном спорте", — цитирует Бидного источник.
Отметим, что ранее МОК обвинил организаторов "Игр дружбы" в политизации спорта и призвал страны и правительства отказаться от участия в них.
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