Россия пригласила украинских спортсменов принять участие в "Играх дружбы"

Россия направила некоторым спортивным федерациям Украины письма с приглашением принять участие в так называемых "Играх дружбы", которые пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября.

Как сообщает "5 канал", исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный в ответ на это заявил, что никто не только из украинских спортсменов, но и из атлетов, представляющих страны-партнеры, на поедет выступать в Россию.

"Мы также обращались со своей стороны совместно с Национальным олимпийским комитетом к странам, которые являются нашими партнерами — никто не будет делегировать туда своих спортсменов. Никто из спортсменов высокого уровня не позволит себе этого. Потому что такое участие будет точкой в их карьере и в их пути в международном спорте", — цитирует Бидного источник.

Отметим, что ранее МОК обвинил организаторов "Игр дружбы" в политизации спорта и призвал страны и правительства отказаться от участия в них.