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Россия пригласила украинских спортсменов принять участие в "Играх дружбы"

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Украинский министр молодежи и спорта отреагировал

Россия пригласила украинских спортсменов принять участие в "Играх дружбы"

fcdynamo.com

Новина українською

Россия направила некоторым спортивным федерациям Украины письма с приглашением принять участие в так называемых "Играх дружбы", которые пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября.

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Как сообщает "5 канал", исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный в ответ на это заявил, что никто не только из украинских спортсменов, но и из атлетов, представляющих страны-партнеры, на поедет выступать в Россию.

"Мы также обращались со своей стороны совместно с Национальным олимпийским комитетом к странам, которые являются нашими партнерами — никто не будет делегировать туда своих спортсменов. Никто из спортсменов высокого уровня не позволит себе этого. Потому что такое участие будет точкой в их карьере и в их пути в международном спорте", — цитирует Бидного источник.

Отметим, что ранее МОК обвинил организаторов "Игр дружбы" в политизации спорта и призвал страны и правительства отказаться от участия в них.

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Источник:
5 канал
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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tekutiev (донецк,Украина)
09.04.2024 в 19:52
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Комментарии 1
tekutiev (донецк,Украина)
09.04.2024 в 19:52
sticker
Ответить
1
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