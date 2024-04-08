  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ващук: Уверен, что заявление Зинченко - не популизм. Орье пусть не лезет в наши дела
В тренде

Ващук: Уверен, что заявление Зинченко - не популизм. Орье пусть не лезет в наши дела

Наши за границей
Обновлено

Заявление Зинченко наделало шума

Ващук: Уверен, что заявление Зинченко - не популизм. Орье пусть не лезет в наши дела

facebook.com/vashchukvlad

Новина українською

Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук, который сейчас служит в Нацгвардии, высказался относительно заявления украинского игрока "Арсенала" Александра Зинченко о готовности воевать в случае получения повестки.

– Что можете сказать о заявлении Зинченко – это популизм, действительно ли он так думает и может пойти на фронт?

– Я знаю, точно, что Саша всем сердцем искренне поддерживает нас, военных и украинских беженцев. Я к нему обращался и он ни разу не отказал, решил вопрос нашей медицинской роты, за что ему большое спасибо. Зинченко ответил мне сразу: "Без вопросов, Влад. Всегда обращайся".

Что касается его заявления, то Зинченко сказал то, что у него в душе, то, что он думает. Он мысленно полностью с Украиной и я уверен, что его заявление это не популизм, но пусть помогает лучше своей игрой и волонтерством. Не все это могут сделать. Саша – наш казак, который желает Украине победы и делает все для этого.

Читайте также"Прекращай свой спектакль". Экс-игрок Тоттенхэма раскритиковал Зинченко за слова о готовности пойти на фронт

– Что скажете о критике Зинченко от Орье?

– На Орье не нужно обращать внимания. Это обычная провокация. Пусть Орье не лезет в наши дела и не подсказывает, что нам делать. Сами разберемся! А лучше, как человек небедный, пусть поможет обороне Украины финансово, это в их, богатых жителях Европы, интересах. То, что Саня делает – дорогого стоит. Уважение ему и уважение.

По теме
yellow-arrow
Журналист: Жирона предложила Цыганкову новый контракт на улучшенных финансовых условиях
yellow-arrow
Реал Мадрид – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
yellow-arrow
Реал Мадрид – Манчестер Сити. Анонс и прогноз первого матча 1/4 Лиги Чемпионов на 09.04.2024
Арсенал (Лондон) Владислав Ващук Серж Орье Александр Зинченко война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости