Ващук: Уверен, что заявление Зинченко - не популизм. Орье пусть не лезет в наши дела

Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук, который сейчас служит в Нацгвардии, высказался относительно заявления украинского игрока "Арсенала" Александра Зинченко о готовности воевать в случае получения повестки.

– Что можете сказать о заявлении Зинченко – это популизм, действительно ли он так думает и может пойти на фронт?

– Я знаю, точно, что Саша всем сердцем искренне поддерживает нас, военных и украинских беженцев. Я к нему обращался и он ни разу не отказал, решил вопрос нашей медицинской роты, за что ему большое спасибо. Зинченко ответил мне сразу: "Без вопросов, Влад. Всегда обращайся".

Что касается его заявления, то Зинченко сказал то, что у него в душе, то, что он думает. Он мысленно полностью с Украиной и я уверен, что его заявление это не популизм, но пусть помогает лучше своей игрой и волонтерством. Не все это могут сделать. Саша – наш казак, который желает Украине победы и делает все для этого.

– Что скажете о критике Зинченко от Орье?

– На Орье не нужно обращать внимания. Это обычная провокация. Пусть Орье не лезет в наши дела и не подсказывает, что нам делать. Сами разберемся! А лучше, как человек небедный, пусть поможет обороне Украины финансово, это в их, богатых жителях Европы, интересах. То, что Саня делает – дорогого стоит. Уважение ему и уважение.