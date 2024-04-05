Зинченко: Если меня призовут, то я пойду воевать
Игрок сборной Украины готов стать на защиту родной страны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко ответил на вопрос о том, чтобы он сделал если бы его призвали защищать нашу страну во время войны.
"Что бы я делал, если бы меня призвали? Я бы пошел воевать. У меня есть друзья, которые воюют. Трудно осознать, что совсем недавно мы ходили в одну школу, играли на детской площадке или на футбольном поле, а теперь им приходится защищать нашу страну. И, честно говоря, это так трудно принять, но это то, что есть. Мы не можем сдаться.
Ситуация в Украине очень тяжелая, но я и моя семья гордимся нашим Президентом. Я знаю, что некоторые могут подумать, что мне гораздо легче... быть здесь, в Лондоне, чем там, в Украине. Я очень надеюсь, что эта война скоро закончится", - сказал Зинченко в интервью BBC.
Популярное сейчас
- Украинцы в АПЛ, МЮ против Ливерпуля, Шахтер примет Рух. Расписание футбола на 1 – 7 апреля
- Сумасшествие в Лондоне. Челси - Манчестер Юнайтед 4:3. Видео голов и обзор матча
- Олимпийская сборная Украины несет потери. Защитник Карпат перенес операцию на колене
- Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение Андрея Шевченко
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
Комментарии 3