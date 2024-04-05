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Зинченко: Если меня призовут, то я пойду воевать

Наши за границей

Игрок сборной Украины готов стать на защиту родной страны

Зинченко: Если меня призовут, то я пойду воевать

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко ответил на вопрос о том, чтобы он сделал если бы его призвали защищать нашу страну во время войны.

"Что бы я делал, если бы меня призвали? Я бы пошел воевать. У меня есть друзья, которые воюют. Трудно осознать, что совсем недавно мы ходили в одну школу, играли на детской площадке или на футбольном поле, а теперь им приходится защищать нашу страну. И, честно говоря, это так трудно принять, но это то, что есть. Мы не можем сдаться.

Ситуация в Украине очень тяжелая, но я и моя семья гордимся нашим Президентом. Я знаю, что некоторые могут подумать, что мне гораздо легче... быть здесь, в Лондоне, чем там, в Украине. Я очень надеюсь, что эта война скоро закончится", - сказал Зинченко в интервью BBC.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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ukrop68 (Львів)
05.04.2024 в 12:48
"я і моя сім'я пишаємося нашим Президентом",що він ляпнув?! Сам зрозумів?!
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Комментарии 3
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ukrop68 (Львів)
05.04.2024 в 12:48
"я і моя сім'я пишаємося нашим Президентом",що він ляпнув?! Сам зрозумів?!
Ответить
0
0
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
05.04.2024 в 12:58
Мабуть те, що йому замовили казати...
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alexrico11 (Кривий Ріг)
05.04.2024 в 12:34
Ох уж ці вояки з іноземного легіону....
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