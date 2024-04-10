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Россия потеряла более 450 тысяч военных в войне с Украиной - Генштаб

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Не за горами полмиллиона

Россия потеряла более 450 тысяч военных в войне с Украиной - Генштаб

Фото: Еспресо

Новина українською

По состоянию на утро 10 апреля общие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину 24 февраля составляют около 450 080 военнослужащих. Об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, за сутки было уничтожено 830 оккупантов и более 200 единиц боевой техники.

Потери врага:

  • личного состава - около 450 080 (+830) человек
  • танков - 7132 (+22) ед,
  • боевых бронированных машин - 13667 (+47) ед,
  • артиллерийских систем - 11404 (+18) ед,
  • РСЗО - 1040 (+1) ед,
  • средства ПВО - 753 (+0) ед,
  • самолетов - 347 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9070 (+37),
  • крылатые ракеты - 2067 (+2),
  • корабли /катера - 26 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15248 (+67) ед,
  • специальная техника - 1876 (+8)
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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