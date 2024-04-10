Россия потеряла более 450 тысяч военных в войне с Украиной - Генштаб
Не за горами полмиллиона
Фото: Еспресо
По состоянию на утро 10 апреля общие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину 24 февраля составляют около 450 080 военнослужащих. Об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных сил Украины.
По данным Генштаба, за сутки было уничтожено 830 оккупантов и более 200 единиц боевой техники.
Потери врага:
- личного состава - около 450 080 (+830) человек
- танков - 7132 (+22) ед,
- боевых бронированных машин - 13667 (+47) ед,
- артиллерийских систем - 11404 (+18) ед,
- РСЗО - 1040 (+1) ед,
- средства ПВО - 753 (+0) ед,
- самолетов - 347 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9070 (+37),
- крылатые ракеты - 2067 (+2),
- корабли /катера - 26 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 15248 (+67) ед,
- специальная техника - 1876 (+8)
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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