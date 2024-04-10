Россия потеряла более 450 тысяч военных в войне с Украиной - Генштаб

По состоянию на утро 10 апреля общие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину 24 февраля составляют около 450 080 военнослужащих. Об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, за сутки было уничтожено 830 оккупантов и более 200 единиц боевой техники.

Потери врага: