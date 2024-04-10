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Силы ПВО ночью уничтожили 14 шахедов и две ракеты

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Силы ПВО ночью уничтожили 14 шахедов и две ракеты

Getty Images

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В ночь на 10 апреля российская оккупационная армия пыталась атаковать территорию Украины беспилотниками и ракетами. Силы ПВО уничтожили 14 дронов и две Х-59. Об этом в Telegram сообщил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Отмечается, еще в целом ночью враг запустил по Украине 17 БПЛА типа Shahed-131/136 с мыса Чауда. РФ также атаковала двумя крылатыми ракетами Искандер-К и одной баллистической ракетой Искандер-М с временно оккупированного Крыма.

"Отражали удар зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, около 20:00, были уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59, которыми враг атаковал Одессу.

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Источник:
Командувач Повітряних Сил ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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