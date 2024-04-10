Зеленский пригласил Трампа в Украину и назвал примитивным его мирный план по окончанию войны

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "примитивной" идею бывшего главы Белого дома и кандидата в президенты США Дональда Трампа о сдаче украинских территорий России в обмен на прекращение войны. Об этом он сказал в интервью Bild.

"Если соглашение заключается в том, что мы просто отдаем свои территории, и в этом заключается его идея, то это очень примитивная идея.

Мне нужны очень сильные аргументы. Мне не нужна фантастическая идея. Мне нужна реальная идея, потому что на кону - жизни людей.

Мы передавали месседжи и контекст через соответствующих людей. Мы говорили, что хотели бы, чтобы Дональд Трамп приехал в Украину, увидел все собственными глазами и сделал собственные выводы. В любом случае, я готов с ним встретиться и обсудить этот вопрос", - указал Зеленский.