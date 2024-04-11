"Такой шанс дается раз в жизни". Маркевич высказался по поводу игроков для Олимпийской сборной

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич высказался о том, что сразу четыре наши сборные пробились на большие форумы.

Напомним, юношеские команды будут представлены на Евро-2024 (U-17), Евро-2024 (U-19), национальная - на Евро-2024, а сборная U-23 попала на Олимпийские игры.

- Приятно осознавать такой успех, который в нашей истории произошел впервые. Прежде всего надо поблагодарить футболистов, которые были максимально мобилизованы во всех поединках. Ребята наверняка понимали, что в такое сложное для страны время надо прыгнуть выше головы. Также уверен, что команды играли для наших воинов, среди которых есть много поклонников футбола.

- На что может рассчитывать национальная сборная на Евро-2024?

- У нас подобрался очень сильный коллектив, хотя сине-желтые заставили нас понервничать во время матчей плей-офф квалификации чемпионата Европы. Но главное, что был добыт положительный результат. Конечно, на подопечных Сергея Реброва давил психологический груз, а в таком футболисты не всегда могут продемонстрировать все свои лучшие качества, несмотря на это, команда справилась с волнением.

Считаю, что в финальной части Евро сине-желтые покажут совсем другой футбол, более качественный. Считаю, что болельщики сборной Украины вправе рассчитывать как минимум на четвертьфинал.

- Наша группа на чемпионате Европы по именам не является самой сложной. Румынию и Словакию надо обыгрывать?

- Думаю, и с Бельгией можно тягаться. Там ничего страшного нет. Как я уже сказал, из группы мы должны выходить.

- Мы впервые в истории пробились на Олимпиаду. Это уже большой успех. Но можно ли добиться на этом турнире чего-то серьезного?

- Я уверен, если Олимпийская сборная поедет на турнир в сильнейшем составе, то она может быть серьезным конкурентом для фаворитов турнира.

- У главного тренера Олимпийской сборной Украины Руслана Ротаня может возникнуть проблема с вызовом игроков. Клубы могут не отпустить своих исполнителей, поскольку к тому времени у нас может начаться чемпионат и нужно готовиться к квалификациям еврокубков. К тому же, во время Олимпиады нет дат УЕФА или ФИФА. Что делать?

- Прежде всего в этот вопрос должно вмешаться руководство УАФ. Да и сами футболисты, которые хотят выступать под флагами Олимпийской сборной, должны проявлять инициативу, ведь такой шанс дается раз в жизни, да и то не всегда. Для нас это историческое событие.

Думаю, клубы, особенно отечественные, должны пойти навстречу наставникам сборной. И, конечно, необходимо уже сейчас разговаривать с представителями иностранных команд, в которых выступают кандидаты в Олимпийскую сборную.

- Не стоит ли выдвинуть этот вопрос на государственный уровень?

- Однозначно согласен. В сильнейшем составе на турнире четырехлетия, первом для Украины, можно достичь многого, - считает Мирон Маркевич.