  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Такой шанс дается раз в жизни". Маркевич высказался по поводу игроков для Олимпийской сборной
В тренде

"Такой шанс дается раз в жизни". Маркевич высказался по поводу игроков для Олимпийской сборной

Общие новости

У Руслана Ротаня может возникнуть проблема с вызовом игроков

"Такой шанс дается раз в жизни". Маркевич высказался по поводу игроков для Олимпийской сборной

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич высказался о том, что сразу четыре наши сборные пробились на большие форумы.

Напомним, юношеские команды будут представлены на Евро-2024 (U-17), Евро-2024 (U-19), национальная - на Евро-2024, а сборная U-23 попала на Олимпийские игры.

- Приятно осознавать такой успех, который в нашей истории произошел впервые. Прежде всего надо поблагодарить футболистов, которые были максимально мобилизованы во всех поединках. Ребята наверняка понимали, что в такое сложное для страны время надо прыгнуть выше головы. Также уверен, что команды играли для наших воинов, среди которых есть много поклонников футбола.

- На что может рассчитывать национальная сборная на Евро-2024?

- У нас подобрался очень сильный коллектив, хотя сине-желтые заставили нас понервничать во время матчей плей-офф квалификации чемпионата Европы. Но главное, что был добыт положительный результат. Конечно, на подопечных Сергея Реброва давил психологический груз, а в таком футболисты не всегда могут продемонстрировать все свои лучшие качества, несмотря на это, команда справилась с волнением.

Считаю, что в финальной части Евро сине-желтые покажут совсем другой футбол, более качественный. Считаю, что болельщики сборной Украины вправе рассчитывать как минимум на четвертьфинал.

- Наша группа на чемпионате Европы по именам не является самой сложной. Румынию и Словакию надо обыгрывать?

- Думаю, и с Бельгией можно тягаться. Там ничего страшного нет. Как я уже сказал, из группы мы должны выходить.

- Мы впервые в истории пробились на Олимпиаду. Это уже большой успех. Но можно ли добиться на этом турнире чего-то серьезного?

- Я уверен, если Олимпийская сборная поедет на турнир в сильнейшем составе, то она может быть серьезным конкурентом для фаворитов турнира.

- У главного тренера Олимпийской сборной Украины Руслана Ротаня может возникнуть проблема с вызовом игроков. Клубы могут не отпустить своих исполнителей, поскольку к тому времени у нас может начаться чемпионат и нужно готовиться к квалификациям еврокубков. К тому же, во время Олимпиады нет дат УЕФА или ФИФА. Что делать?

- Прежде всего в этот вопрос должно вмешаться руководство УАФ. Да и сами футболисты, которые хотят выступать под флагами Олимпийской сборной, должны проявлять инициативу, ведь такой шанс дается раз в жизни, да и то не всегда. Для нас это историческое событие.

Думаю, клубы, особенно отечественные, должны пойти навстречу наставникам сборной. И, конечно, необходимо уже сейчас разговаривать с представителями иностранных команд, в которых выступают кандидаты в Олимпийскую сборную.

- Не стоит ли выдвинуть этот вопрос на государственный уровень?

- Однозначно согласен. В сильнейшем составе на турнире четырехлетия, первом для Украины, можно достичь многого, - считает Мирон Маркевич.

По теме
yellow-arrow
В результате российских ударов полностью уничтожена самая мощная электростанция Киевщины
yellow-arrow
Рада приняла законопроект о мобилизации: когда начнут действовать новые правила
yellow-arrow
Президент Десны: Боруссия Д не контактировала с нами по поводу реконструкции стадиона
Мирон Маркевич Украина Украина U-19 Украина U-17 Олимпийская сборная Украины
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
zbirna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости