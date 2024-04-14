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Караваев: У Ротаня есть свой почерк, своя игра

Общие новости

Но с результатами пока не складывается

Караваев: У Ротаня есть свой почерк, своя игра

Інформатор/Автор Вікторія Ровенчук

Новина українською

В 24-м туре "Динамо" сумело в меньшинстве переиграть "Александрию" (0:1 на выезде). Полузащитник киевлян Александр Караваев рассказал особенности тренерской работы Руслана Ротаня с "желто-черными".

"Я немного поработал в сборной с Русланом Петровичем. Когда он пришел в "Александрию", все видели, что у него есть, можно сказать, свой почерк, у них есть своя игра. Было у них очень много неудачных результатов, но все равно они не отказываются от своей игры, играют по своей структуре.

Под его руководством много молодых игроков. Даже те, кто были в структуре "Динамо", сейчас играют в "Александрии", очень хорошо используют свой потенциал, и он их раскрывает.

Для украинского футбола это очень-очень сильно, когда есть такие тренеры со своими идеями, и они потом воплощают это в результат", - сказал Караваев.

Матч против "Александрии" Караваев провел на скамейке запасных. Киевляне поднялись на 2-е место УПЛ, а их соперник остался на 11-й строчке

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Руслан Ротань Александр Караваев Динамо (Киев) ФК Александрия
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
14.04.2024 в 15:05
Ротаню лучше подать в отставку с Олимпийкой и Александрии --он физрук пусть начнет с 2 лиги и выводит в УПЛ как сделал это Кучер
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
14.04.2024 в 15:05
Ротаню лучше подать в отставку с Олимпийкой и Александрии --он физрук пусть начнет с 2 лиги и выводит в УПЛ как сделал это Кучер
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Gican85 (Киев)
14.04.2024 в 14:09
Только этот почерк никто разобрать не может
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