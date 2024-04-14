Караваев: У Ротаня есть свой почерк, своя игра
Но с результатами пока не складывается
Інформатор/Автор Вікторія Ровенчук
В 24-м туре "Динамо" сумело в меньшинстве переиграть "Александрию" (0:1 на выезде). Полузащитник киевлян Александр Караваев рассказал особенности тренерской работы Руслана Ротаня с "желто-черными".
"Я немного поработал в сборной с Русланом Петровичем. Когда он пришел в "Александрию", все видели, что у него есть, можно сказать, свой почерк, у них есть своя игра. Было у них очень много неудачных результатов, но все равно они не отказываются от своей игры, играют по своей структуре.
Под его руководством много молодых игроков. Даже те, кто были в структуре "Динамо", сейчас играют в "Александрии", очень хорошо используют свой потенциал, и он их раскрывает.
Для украинского футбола это очень-очень сильно, когда есть такие тренеры со своими идеями, и они потом воплощают это в результат", - сказал Караваев.
Матч против "Александрии" Караваев провел на скамейке запасных. Киевляне поднялись на 2-е место УПЛ, а их соперник остался на 11-й строчке
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