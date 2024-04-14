Заря - Черноморец: стартовые составы
Начало в 15:30
Фото: ФК Заря
24-й тур УПЛ подготовил зрителям болельщикам встречу "Зари" и "Черноморца". Тренеры команд определились со своими стартовыми одиннадцатками. Начало матча в 15:30.
Стартовый состав "Зари": Сапутин Александр, Батагов Арсений, А.Джордан, Бутко Богдан (К), Вантух Роман, Я. Башич, Кирюханцев Игорь, Яцык Александр, Чурко Вячеслав, Антюх Денис, Горбач Игорь.
Запасные: Турбаевский Никита, Мацапура Дмитрий, Волошин Викентий, Дрышлюк Кирилл, Бугай Владислав, Мичин Петар, Жуниор Рейс, Жан Клод, Слесар Артем, А. Ндур, Хахлев Алексей, Мишнев Дмитрий.
Стартовый состав "Черноморца": Варакута Даниил, Путря Илья (К), Бадибанга Зиги, Гучек Лука, Альваренга, Васильев Александр, Салюк Владимир, Кузык Орест, Ермаков Виталий, Штогрин Андрей, Авагимян Артур.
Запасные: Билык Олег, Вечный Ян, Огиря Владислав, Иеде Самсон Ономиго, Шаповал Владислав, Шпорн Йон, Присяжнюк Артем, Зе Гомес, Ситников Никита, Голуб Даниил, Арсич Владимир.
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