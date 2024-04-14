Голкипера Вереса успешно прооперировали после полученной травмы. Теперь - долгая реабилитация
Желаем скорейшего восстановления!
Фото із сайту Вереса
Пресс-служба "Вереса" сообщила, что голкипер команды Евгений Паст был успешно прооперирован в Киеве после повреждения колена. Напомним, Евгений получил травму в конце матча с "Оболонью" на прошлой неделе. Ему был диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена.
Паст рассказал о собственном самочувствии и сроках восстановления.
"Сейчас чувствую себя уже хорошо. Пока-что остаюсь в больнице под наблюдением врачей и медперсонала. Хирург, который меня оперировал, заверил, что все прошло хорошо и без осложнений.
По восстановлению - то по предварительным прогнозам этот процесс займет не менее шести месяцев. А дальше - будет понятно из состояния самого колена.
Надеюсь, игру против ЛНЗ в понедельник буду смотреть уже дома в Ривне! Считаю, у нас есть очень хорошие шансы на победу. Команда уверенно себя чувствует после победы над Оболонью. Поэтому, уверен что мы выиграем!
Желаю ребятам успеха и веры в себя!", - сказал Паст.
В сезоне 2023/24 годов Евгений Паст сыграл за "Верес" 15 матчей. Футболист присоединился к ривненчанам летом прошлого года.
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