Голкипера Вереса успешно прооперировали после полученной травмы. Теперь - долгая реабилитация

Пресс-служба "Вереса" сообщила, что голкипер команды Евгений Паст был успешно прооперирован в Киеве после повреждения колена. Напомним, Евгений получил травму в конце матча с "Оболонью" на прошлой неделе. Ему был диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена.

Паст рассказал о собственном самочувствии и сроках восстановления.

"Сейчас чувствую себя уже хорошо. Пока-что остаюсь в больнице под наблюдением врачей и медперсонала. Хирург, который меня оперировал, заверил, что все прошло хорошо и без осложнений.

По восстановлению - то по предварительным прогнозам этот процесс займет не менее шести месяцев. А дальше - будет понятно из состояния самого колена.

Надеюсь, игру против ЛНЗ в понедельник буду смотреть уже дома в Ривне! Считаю, у нас есть очень хорошие шансы на победу. Команда уверенно себя чувствует после победы над Оболонью. Поэтому, уверен что мы выиграем!

Желаю ребятам успеха и веры в себя!", - сказал Паст.