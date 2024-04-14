УПЛ. Ворскла - Шахтер 0:1. Видео гола и обзор матча
Сикан снова забивает
Фото: Шахтар
В 24-м туре УПЛ "Шахтер" переиграл на выезде "Ворсклу" (0:1). Единственный гол забил Даниил Сикан после быстрой атаки дончан. Он является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне. Во втором тайме "Шахтер" остался в меньшинстве. Зубков ударил ногой по голове Исенко, поэтому был справедливо удален с поля. Удержать победный результат удалось - полтавчанам было трудно даже в соотношении 11 на 10.
Команда Пушича закрепляется на 1-м месте. Теперь они оторвались от "Динамо" на 4 очка. "Ворскла" - седьмая.
Матч 24-го тура УПЛ сезона 2023/24
14.04.2024. Полтава, "Ворскла" имени А. Бутовского
"Ворскла" - "Шахтер" 0:1
Гол: Сикан 22
Удаление: Зубков 56
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