УПЛ. Ворскла - Шахтер 0:1. Видео гола и обзор матча

В 24-м туре УПЛ "Шахтер" переиграл на выезде "Ворсклу" (0:1). Единственный гол забил Даниил Сикан после быстрой атаки дончан. Он является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне. Во втором тайме "Шахтер" остался в меньшинстве. Зубков ударил ногой по голове Исенко, поэтому был справедливо удален с поля. Удержать победный результат удалось - полтавчанам было трудно даже в соотношении 11 на 10.

Команда Пушича закрепляется на 1-м месте. Теперь они оторвались от "Динамо" на 4 очка. "Ворскла" - седьмая.

Матч 24-го тура УПЛ сезона 2023/24

14.04.2024. Полтава, "Ворскла" имени А. Бутовского

"Ворскла" - "Шахтер" 0:1

Гол: Сикан 22

Удаление: Зубков 56