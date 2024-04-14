  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Федор: Каждый игрок нашей команды чувствует друг друга на поле
В тренде

Федор: Каждый игрок нашей команды чувствует друг друга на поле

Общие новости

Рух демонстрирует хорошие результаты

Федор: Каждый игрок нашей команды чувствует друг друга на поле

Фото: Рух

Новина українською

Полузащитник "Руха" Олег Федор прокомментировал ничью в матче его команды с "Кривбассом" (1:1). Футболист отметился в этой игре ассистом.

"Мы недовольны результатом, ведь игра нам удавалась и "Рух" должен был дожимать соперника в домашних стенах. Если бы игроки нашей команды реализовали свои моменты в первом тайме, то матч пошел бы по совсем другому сценарию, но, к сожалению, забить не удалось. Пропущенный гол перед перерывом разочаровал нас, но с другой стороны он добавил нам сил и мотивации сыграть лучше во втором тайме, ведь нужно было отыгрываться.

Каждый игрок нашей команды чувствует друг друга на поле. Мы наигрываем различные комбинации и во время матча пытаемся воплотить их в жизнь - в эпизоде с голом, который забил Таллес, именно так и произошло. Хотелось победить, но, видимо, не хватило хладнокровия на последних минутах, потому что надо было спокойнее обращаться с мячом", - сказал Федор.

Львовяне остались на 5-м месте в таблице УПЛ. В следующем туре их ждет матч с "Минаем". Дата игры - 22-е апреля.

По теме
yellow-arrow
Стали известны стартовые составы матча Полесье - Колос
yellow-arrow
Ванат: Не могу объяснить как я не забил в пустые ворота
yellow-arrow
УПЛ. Ворскла - Шахтер 0:1. Видео гола и обзор матча
Рух (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости