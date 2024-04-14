Федор: Каждый игрок нашей команды чувствует друг друга на поле
Рух демонстрирует хорошие результаты
Фото: Рух
Полузащитник "Руха" Олег Федор прокомментировал ничью в матче его команды с "Кривбассом" (1:1). Футболист отметился в этой игре ассистом.
"Мы недовольны результатом, ведь игра нам удавалась и "Рух" должен был дожимать соперника в домашних стенах. Если бы игроки нашей команды реализовали свои моменты в первом тайме, то матч пошел бы по совсем другому сценарию, но, к сожалению, забить не удалось. Пропущенный гол перед перерывом разочаровал нас, но с другой стороны он добавил нам сил и мотивации сыграть лучше во втором тайме, ведь нужно было отыгрываться.
Каждый игрок нашей команды чувствует друг друга на поле. Мы наигрываем различные комбинации и во время матча пытаемся воплотить их в жизнь - в эпизоде с голом, который забил Таллес, именно так и произошло. Хотелось победить, но, видимо, не хватило хладнокровия на последних минутах, потому что надо было спокойнее обращаться с мячом", - сказал Федор.
Львовяне остались на 5-м месте в таблице УПЛ. В следующем туре их ждет матч с "Минаем". Дата игры - 22-е апреля.
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