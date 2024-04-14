Стали известны стартовые составы матча Полесье - Колос
Будет битва
Фото: пресслужби ФК "Полісся"
В 24-м туре сыграют "Полесье" и "Колос". Поединок начнется в 18:00. Команды опубликовали свои стартовые 11-ки на этот матч.
Стартовый состав "Полесья": Кудрик Олег, Кравец Василий, Чоботенко Сергей, Тейлор (К), Смоляков Артем, Крушинский Борис, Мустафаев Эмиль, Таллес Коста, Козак Артем, Назаренко Александр, Луифер.
Запасные: Кушниренко Богдан, Кравченко Никита, Михайличенко Богдан, Фортюне, Ндукве Денис, Петряк Иван, Танковский Вячеслав, Грицук Василий, Раско Михаил, Кобернюк Кирилл, Бойко Денис, Поспелов Артем.
Стартовый состав "Колоса": Фесюн Кирилл, Цуриков Андрей, Гончаренко Роман, Бондаренко Валерий (К), Бурда Никита, Лучкевич Валерий, Демченко Александр, Ореховский Павел, Ильин Олег, Рангел, Топалов Дмитрий.
Запасные: Горох Валентин, Мысак Роман, Кукош Каталин, Емец Владислав, Милько Вадим, Великан Владислав, Салабай Антон, Безбородько Денис, Паулаускас Гитис.
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