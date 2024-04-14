Дитятьев - о словах капитана сборной Эстонии: Он не понимает что происходит в нашей стране

Недавно 39-летний капитан сборной Эстонии Константин Васильев высказался на тему российско-украинской войны. Игрок предположил, что в мире может наступить мир если московиты выйдут из войны победителем.

"Если победит Украина, возможно, будет мир. Если победит Россия, возможно, будет мир. Если обе стороны решат поговорить и заключить мирный договор, то, возможно, будет мир", - сказал Васильев.

Позже Константин отказался от капитанской повязки в сборной. Украинский футболист Алексей Дитятьев вспомнил свой разговор с Васильевым и прокомментировал его недавние позорные высказывания.

"Когда мы с ним общались в Кракове, он выглядел, как неглупый человек. Но читая его слова, я вижу, что Костя не понимает, что происходит в нашей стране. Если бы к нему домой ворвался преступник, изнасиловал жену, убил ребенка, то надо быть либо идиотом, либо вообще безвольным человеком, чтобы начать договариваться. Если бы он понимал, что любая договоренность с террористом - это капитуляция, возможно, не говорил бы эту ерунду. Пока человек на себе не почувствует весь ужас войны, пока он не потеряет свой дом, или близкого человека - понимание не придет. Это касается также и многих наших граждан", - сказал Дитятьев.

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